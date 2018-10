Chok-fyring efter to nederlag: Verdens bedste får sparket i storklub

To nederlag i træk i Champions League blev prikken over i'et, som har udløst, at den svenske Ljubomir Vranjes er blevet fyret.

Træneren, der er kåret til verdens bedste, er efter bare 15 måneder på posten færdig i den ungarske storklub Veszprem.

Det har åbenbart været underordnet, at nederlagene var til de to tidligere CL-vindere, Barcelona og Vardar Skopje.

Veszprem, der fem gange har tabt en CL-finale, hentede ellers Ljobomir Vranjes i Flensburg/Handewitt for at tage det sidste afgørende skridt mod tronen i international håndbold, men i første forsøg snublede det ungarske storhold i sidste sæson allerede i 1/8 finalen til Skjern.

For at undgå en gentagelse forstærkede Ungarns håndbold-stolthed på trænerens anbefaling sig til denne sæson med forsvarsklippen René Toft Hansen, som forlod Tysklands mest prominente adresse i Kiel i håb om at komme opleve en anden ungdom i Ungarn.

I næste sæson kan Danmarks forsvars-general se frem til at få selskab af en anden dansk VM-spiller, Rasmus Lauge.

Selv om ingen af de to vil udtale sig efter chok-fyringen, kan man sagtens konkludere, at det ikke er gået, som de to forestillede sig, da de skrev under med Veszprem.

Situationen er meget speget, fordi svenskeren, der som spiller var en bærende kraft på med Sveriges suveræne guldhold, sideløbende med Veszprem er landstræner for Ungarn, der i starten af det nye år skal spille VM i Danmark.

Et job, som han mandag stadigvæk besad.

Heller ikke hovedpersonen, Ljubomir Vranjes har ønsket at udtale sig.

Han har i stedet givet sig selv mundkurv på, fordi der allerede er advokater involveret i sagen.

Udover Ljubomir Vranjes er assistenten Björn Sätherström og sportsdirektør, den tidligere storspiller Nikola Eklemovic også røget ud og efterladt Veszprem i noget som mest af alt kan kaldes kaos.

