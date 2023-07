Chok i topklub: Stjerner skal gå ned i løn

Det er de helt store gloser, der har været i brug, når snakken er faldet på den norske håndboldklub Kolstad.

Et tronskifte i norsk håndbold er allerede en realitet, efter at klubben gjorde rent bord og vandt tre af tre titler i sidste sæson. Og med tilgangen af superstjernerne Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Gøran Søgard Johannesen har klubben været udset til at spille med om de absolutte topplaceringer i Champions League i næste sæson.

Men noget tyder på, at successen er ved at få en brat ende.

I hvert fald skriver norsk TV 2 - baseret på anonyme kilder - at Kolstad er i gevaldige økonomiske problemer.

Også den norske landsholdsspiller Magnus Abelvik Rød er skiftet til Kolstad denne sommer. Det er endnu ikke kommet frem, hvordan de store stjerner forholder sig til den angivelige lønnedgang. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Stjerner skal ned i løn

Det er sponsorindtægterne, det kniber med, og allerede inden Sagosen og Abelvik Rød har nået at deltage i første træning med holdet, skulle spillertruppen og klubbens personale være blevet bedt om at sluge en lønnedgang på 30 procent det første år og 20 procent året efter.

Norsk TV 2 har været i kontakt med Kolstads bestyrelsesformand, Torkil R. Iversen, for at få en bekræftelse af den økonomiske usikkerhed.

Bestyrelsesformanden har dog henvist til klubbens daglige leder, Jostein Sivertsen, der dog endnu ikke har nogen kommentarer.

I marts forklarede Sivertsen til det norske medie, at klubben har konkurrencedygtige lønninger.

Historien har i den grad trukket overskrifter i Norge. Den norske håndboldekspert Bent Svele kalder nyheden for 'rystende'.

- Det er enorme summer. Hvis de har et lønbudget på tæt på 53 millioner kroner, så skal de skære det ned med godt 15 millioner kroner. Jeg er spændt på konsekvenserne for hele projektet, siger Bent Svele til norsk TV 2.