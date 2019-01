Chok-melding: Skadet stjerne misser VM

Mens det danske landshold døjer med småskader hos flere profiler, må rivalerne fra Norge definitivt klare sig uden stjernen Kent Robin Tønnesen ved det forestående VM i håndbold.

Det stod klart fredag aften, da Veszprem-profilen med 98 A-landskampe på cv'et beskadigede sin ene hånd i træningen.

Det skriver det norske håndboldforbund ifølge TV 2 Sporten i en pressemeddelelse.

Dermed er han definitivt ikke med, når Danmark møder Norge i den sidste kamp i det indledende gruppespil. En klar svækkelse af det stærke norske landshold.

- En meget ubelejlig og kedelig skade. Jeg havde virkelig set frem til årets VM. Selvom jeg nu er sat på sidelinjen, ønsker jeg resten af truppen held og lykke i Danmark, og jeg lover at komme stærkt tilbage, er højrebacken citeret for at sige i pressemeddelelsen.

I stedet tager Norge Kiel-spilleren Harald Reinkind med til Danmark.

Ud over Danmark møder Norge Tunesien, Saudi-Arabien, Østrig og Chile i gruppe C, der forventes at blive toppet af de to skandinaviske lande, når den er tilendebragt 17. januar.

