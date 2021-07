Chok: Nikolajs OL-spillere faldt som fluer

En sløj, sløj første halvleg, en periodisk forrygende anden omgang. Danmark ondulerede Sverige med 31-30 efter 13-15 ved pausen i den sidste – og eneste - OL-test på dansk grund inden togtet til Tokyo.

Men andre og måske store problemer tårnede sig op før og tidligt i kampen.

Nikolaj Jacobsen var ude at advare i Ekstra Bladet inden kampen: Hans OL-spillere er en flok slidte sluggere, der har knoklet som bersærker i en uhyggeligt komprimeret sæson, og prisen kan risikere at skulle betales ved OL!

Testkampen og VM-revanchen mod Sverige skulle vise, at det står endnu værre til. Morten Olsen, der var en super joker i sin tid i Rio, gik i stykker under opvarmningen i Royal Stage i Hillerød, fik tapet sin højre læg ind og måtte tage OL-testen siddende i selskab med Emil Nielsen, Michael Damgaard og Nikolaj Øris, der IKKE skal med til OL.

Det kommer Morten Olsen forhåbentlig, men, men, men… Truppen mødes allerede på onsdag kl. 11 i lufthavnen og sætter kurs mod Tokyo og den indledende træningslejr på den sydlige Stillehavsø Okinawa.

Det skulle blive endnu værre!

Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Emil Jakobsen humpede i voldsom smerte ud efter syv minutter, smed sig på gulvet og overlod venstre ankel og skæbne til fysioterapeuten Anja Greve, der hersede med den stærkt lidende Flensburg-fløj halvlegen ud.

Emil Jakobsen er med som 15. mand og første-reserve under OL. Anden halvleg så han liggende over tre stole med en solid isklump fæstnet til anklen, men første kamp mod OL-værterne Japan er lørdag om en uge, så han og Morten Olsen kan nå at blive klar.

Men der er altså masser af hovedbrud og hurtige beslutninger, der skal træffes i løbet af tirsdag, når Nikolaj Jacobsen og staben ved mere om, hvor slemt de to faldne er såret så tæt på OL-kampagnen.

Inde på banen spillede orkestret heller ikke mange af landstrænerens yndlingsmelodier. Forsvaret var sejlende åbent og kompromisløst, og fynboen hidsede dig passende op under timeouts, ligesom der heller ikke blev vundet mange dueller offensivt. Svenskerne så friskere ud.

Danmark slap efter en lige start ved 8-9, røg bagud 8-13 og 10-15, men så fik bandet også en opsang, der kunne høres og i hvert fald forstås. Danmark scorede tre i rap op til pausen, og Mathias Gidsel – der fik en solid sviner med fuldt kropssprog på bænken – red i heftig galop mod urets tikken i kontra op med fuld risiko for den spinkle krop og hakkede reduceringen til 13-15 ind – og fældede samtidig en svensker.

Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Se, dét var vilje, indsats og succes forenet i én aktion! Og han var først lige begyndt – den unge vestjyde stemplede for alvor ind i en anden halvleg, hvor han – og kammeraterne – fik jubelen til at runge under de royale hvælvinger.

13-15 blev til 15-15, og via 16-19 blev det på et par heftige Gidsel-tagninger af det svenske forsvar til 23-23 med et kvarter igen. Kevin Møller leverede et par af de store redninger i buret, og Mathias Gidsel – hvem ellers – sled sig nok engang som en mudderbryder gennem de svenske palisader til 24-24.

Mikkel Hansen hamrede endelig Danmark i front 26-25 på straffe med ti minutter igen, og Kevin Møller fortsatte sin nedlukning af det danske mål med flere forrygende parader. Danmark spillede sprudlende, og Lasse Andersson kunne tyre bolden i tom boks til 30-27 fire minutter før tid.

Sejre har det med at gør afrejser til store slutrunder lidt sjovere…

Ellers er kun at bemærke, at Niklas Landin fuldt fortjent blev kåret som årets mandlige landsholdsspiller, og Magnus Saugstrup fyldte 25.