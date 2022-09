Chok: Traditionsklub på vej mod konkurs

En af de hæderkronede danske håndboldklubber er tvunget i knæ. Således er Ajax København med et herrehold i 1. division løbet ind i økonomiske problemer, der kan betyde, at sæsonen er i fare. Det skriver Sjællandske Medier.

Helt konkret har spillerne ikke fået løn 1. september, og enkelte af spillerne har heller ikke fået 1. august. Ligeledes er spillerne heller ikke forsikret, hvilket er ulovlilgt.

Direktør Daniel Svensson er stoppet i klubben for at hellige sig andet arbejde, så bestyrelsesformand Henrik Ritlov har overtaget driften af klubben. Han oplyser, at Gældsstyrelsen har indgivet konkursbegæring mod klubben, og den skal behandles i skifteretten 20. september.

– Vi har haft et Covid-19-lån, og for at kunne afdrage det over 24 måneder må man ikke have gæld til Told & Skat. Vi fik en opkrævning på næsten 900.000 kr. for et par måneder siden, og det skulle vi betale inden en vis dato.

- Samtidig fik vi en skrivelse fra Gældsstyrelsen på samme beløb. Vores bogholder betaler så beløbet til Skat, og bagefter får vi at vide, at vi skulle have betalt til Gældsstyrelsen. Derfor overholdt vi ikke datoen for betalingen, og vi synes, de har behandlet os usædvanligt dårligt, siger Ritlov, der oplyser, at han er fortrøstningsfuld i forhold til at få gælden betalt.

Klubben vandt fredag premieren i 1. division over FIF, men succesen bliver ikke fejret. Tværtimod har klubben indkaldt til krisemøde søndag.