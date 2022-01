Chokerede over EM-forhold

De franske landsholdsspillere tabte kæben, da de indlogerede sig på deres hotel i den ungarske by Szeged forud for EM i herrehåndbold.

Coronasmitte har hærget flere af landsholdene forud for slutrunden, men på franskmændenes spillerhotel var der ikke meget, der tydede på, at arrangørerne forsøgte at beskytte spillerne mod smitte.

Det fortæller blandt andre Nikola Karabatic ved en presseseance tirsdag, skriver det franske håndboldmedie Handnews.

- Vi var alle chokeret over at opleve de forhold, vi blev mødt af.

- Vi har fulgt strikse protokoller for ikke at blive smittet, og så kom vi til et hotel, hvor de andre gæster ikke bar mundbind. Vi spiser samme sted som de andre hotelgæster, siger Nikola Karabatic.

Også målmand Vincent Gérard er overrasket over forholdene.

- Det var et chok, da vi så folk gå rundt i badetøj på vej til poolen uden masker. Niveauet af restriktioner er - for at sige det mildt - anderledes, siger Gerard.

Over for L'Equipe har landstræner Guillaume Gille også ytret sin utilfredshed og sagt, at det er uacceptabelt.

Avisen har været i dialog med Det Franske Håndboldforbund, som hos Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) har fået forsikring om, at der vil komme styr på situationen, og at der er tale om en fejl.

Ungarn er kendt for sit afslappede forhold til coronasmitte.

I sommer var stadion i Budapest proppet til bristepunktet under EM i fodbold, og under håndboldslutrunden er der også åbent for fulde huse i de ungarske haller, mens Slovakiet, som er medvært, kun tillader, at hallerne må fyldes 25 procent op.

Frankrig møder Kroatien torsdag aften.