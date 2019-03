Chokeret landstræner: - Jeg er mega bekymret

Danmark blev for niende gang i streg smadret af Norge. 20-31 i premieren torsdag aften på nok en omgang Golden League, og Klavs Bruun Jørgensen var chokeret bagefter:

- Vi skal jo møde de franske europamestre på lørdag, så til at starte med er jeg jo nødt til at overveje, hvordan fanden i helvede, jeg får hevet holdet op til at spille mod et hold, som de godt ved, de får det utroligt svært mod på en fyldt hjemmebane, siger han til TV2 Sport efter endnu et nederlag.

Han har vel at mærke haft lang tid til at sunde sig, inden han fortsætter:

- Det er da min første bekymring. Men selvfølgelig skal vi da også hjem og se på, hvordan vi kan levere sådan et udtryk, som vi gør i første halvleg, hvorefter vi i anden halvleg finder et helt andet udtryk frem – for så igen at efterlade det fuldstændig ude på bænken. Og igen slutter skidt af.

- Jeg bliver da frustreret. Selvfølgelig er jeg bekymret. Jeg er mega bekymret og nærmest chokeret over, at vi efter så meget snak – og jeg ved godt, at snak ikke løser det – men at der ikke på et eller andet tidspunkt af første halvleg er bare én, der går ud og tager en udvisning eller for den sags skyld et rødt kort bare for at vise, de er frustrerede, siger landstræneren og tilføjer:

- Det gør ondt at de ikke kan det. Det skal vi selvfølgelig have taget fat i. Igen…

Artiklen fortsætter under billedet...

Danmark havde endnu en gang store problemer med de norske kvinder. Foto: Ritzau Scanpix

Klavs Bruun Jørgensen er træt af at spille mod Norge og Frankrig hele tiden, og det kan man godt forstå.

Det vil heller ikke være svært at sætte sig ind i, at Olivier Krumbholz og Thorir Hergeirsson måske med jævne mellemrum sidder og undrer sig over, hvorfor fa’en de nu igen skal ud og bruge 60 minutter på at tæve Danmark sønder og sammen.

7-15 ved pausen!

I håndbold er det selvsagt lidt svært at tale om spil til et mål, efter som holdene jo trods alt har omtrent lige mange angreb. Til gengæld kan man dog tale om SPILD til et mål…

Det er simpelt hen bare ikke godt nok!

Danmark havde et lille lystigt kvarter efter pausen. 10-20 efter 35 minutter blev til 18-23 på 12 minutter, og det hidsede trods alt den norske landstræner så tilpas op, at han høfligt gik i flæsket på sine spillere under en time-out.

Kort efter var Danmark bagud 18-28…

På den positive side: Stine Jørgensen kan stadig skyde andet end ligeud, Anne Mette Hansen mestrer kunsten at finde stregen, og Kathrine Heindahl ramte sådan acceptabelt plet med fire på seks i anden halvleg. Line Haugsted og Lotte Grigel leverede også en passende portion vilje.

Nok spiller Anne Mette Hansen til hverdag i mægtige Györ, og nok fik hun slået splinter af stolperne – men hun var simpelt hen skidt skydende og dårligt besluttende, når hun satte sig selv i scene. Fløjene blev sultet, men kom heller ikke med nok, når de fik chancen.

Generelt: Der er ikke meget fælles power over det landshold. Der er lang vej tilbage!

Se også: Danske kvinder fik prygl

Se også: Verdens bedste Mikkel - nu reagerer han selv

Superligaen Indefra: Vejles pengefinte skal stoppes