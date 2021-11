CL-mestre knækker Odense

En dansk scoringspause på mere end syv minutter tidligt i anden halvleg blev afgørende, da de regerende Champions League-mestre fra Vipers Kristiansand slog Odense Håndbold i CL-gruppespillet.

Efter en pauseføring på to mål åbnede Vipers en føring på syv mål efter pausen og vandt til sidst med 32-27.

Det efterlader begge hold med otte point efter syv kampe i gruppen, som føres suverænt af ungarske Györ med 14 point.

Odense manglede landsholdsmålvogter Althea Reinhardt og led samtidig under, at landsholdsprofilen Mie Højlund døjede med sygdom og derfor kun i begrænset omfang kunne komme ind og bidrage på banen.

Hun kom først på banen i anden halvleg, hvor stregspiller Rikke Iversen spillede med bandage om hovedet. Hun flækkede øjenbrynet sent i første halvleg.

De to hold fulgtes pænt ad indtil godt midtvejs i første halvleg, hvor de norske gæster fik overtaget og åbnede et forspring på tre mål ved 12-9.

Især nordmændenes indspil til den stærke kroatiske stregspiller Ana Debelic gjorde ondt. Hun stod for fem mål før pausen.

Fynboerne fik dog hægtet krogen i Vipers, så man hele tiden var klar til at slå til, hvis de forsvarende Champions League-vindere mistede koncentrationen.

15-17 var de danske mestre bagud ved pausen.

Odense havde chancen for at udligne kort inde i anden halvleg, men i stedet satte Vipers et par hurtige kontramål ind og åbnede en føring på fire mål.

I mere end syv minutter kunne danskerne slet ikke få bolden i nettet, og det udnyttede Vipers til at slå det afgørende hul på måltavlen.

Forskellen nåede op på syv mål, da især stjernespilleren Nora Mørk begyndte at gøre ondt på Odenses forsvar.

Gæsterne afsluttede en flot anden halvleg ved at score på et vip to sekunder før tid til slutresultatet 32-27.

Odense får mulighed for revanche om seks dage, når de to hold mødes igen på nordmændenes hjemmebane.