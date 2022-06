CL-semifinale venter: Vi skal nok være klar

Team Esbjerg lignede længe en DM-vinder tirsdag aften, men i en dramatisk sidste finalekamp tabte holdet med 24-25 til Odense Håndbold.

Det ærgrer træner Jesper Jensen, der så sit hold føre med seks mål i første halvleg og siden med 20-17 i anden halvleg.

- Vi brændte for meget på Althea Reinhardt i den sidste del. Vi spillede os frem til meget, men afslutningerne blev nervøse, så Althea kunne lukke ned for os, siger Jesper Jensen.

Han anerkender dog Odense som guldvinder.

- Det er to hold, der begge har haft fantastiske sæsoner. Det ville være fortjent guld, lige meget hvem der vandt finalen. Det har været god håndbold med spænding til det sidste.

- Jeg synes, at vi selv har spillet en fremragende sæson, men lige nu er vi da skuffede over sølvet, lyder det fra træneren.

'Skal nok finde fokus'

Team Esbjerg-spillerne må dog begrave skuffelsen i en fart. Allerede i weekenden venter store opgaver, når holdet deltager i Final 4 i selveste Champions League.

- Lige nu skal spillerne have et halvt døgn til at sunde sig. Spillerne havde nok reageret på samme måde, hvis vi havde vundet guld, men de reagerer nok lidt forskelligt på at tabe. Nogle har brug for længere tid til at sunde sig end andre.

- Men når man vifter med en Champions League-semifinale foran dem, skal de nok finde fokus, selv om de er skuffede lige nu, mener Jesper Jensen.

I lørdagens semifinale venter ungarske Györ endda i Budapest.

- Det er en kæmpe kamp for klubben. Vi skal nyde den og skal ud og give os selv chancen for slå Gÿör. Vi skal nok blive klar til at spille en god kamp, lover Jensen.

Team Esbjerg rejser til Ungarn torsdag morgen.