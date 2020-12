Corona: Dansker misser CL-semifinale

Coronavirus holder Magnus Landin ude af finalestævnet i Champions League.

Den danske håndboldspiller har for nylig været smittet og har derfor været i selvisolation, men lørdag blev han testet negativ.

THW Kiel-spilleren får dog ikke mulighed for at deltage i holdets semifinale ved Final 4-stævnet i Köln, skriver han i en sms til TV2 Sport.

- Mit mål var at nå CL Final 4, men det når jeg ikke, skriver han.

Landin er en af tre Kiel-spillere, der har været smittet i december. De øvrige er Domagoj Duvnjak og Pavel Horak.

Kiel møder Veszprém i den første af to semifinaler, mens FC Barcelona står over for Paris Saint-Germain i den anden.

25-årige Landin understreger over for samme medie, at han ikke er bekymret for sin deltagelse ved VM i januar.

Fløjspilleren er blandt landstræner Nikolaj Jacobsens udvalgte til slutrunden, der afholdes i Egypten.

De danske spillere møder ind i landsholdslejren 3. januar og spiller træningskampe mod Norge 7. og 9. januar i Kolding.

15. januar spiller Danmark sin første gruppekamp ved VM mod Bahrain.