Corona forpurrer to kampe mere i kvindernes håndboldliga

Det er nu nemmere at nævne, hvilke kampe der spilles, end hvilke kampe der er aflyst i første runde af kvindernes håndboldliga efter genstarten oven på VM.

Lørdag blev der tilføjet yderligere to kampe til listen over opgør, der ikke kan spilles som planlagt på grund af coronaudbrud.

Dermed er i alt fire kampe søndag blevet aflyst, uden at der er fundet nye datoer for afviklingen.

København Håndbold skriver på Facebook, at smittetilfælde i Holstebro Håndbolds trup gør, at søndagens kamp ikke kan finde sted.

Og over for Horsens Folkeblad fortæller HH Elites direktør, Jørgen Møller, at 'seks-syv smittede' i truppen lørdag morgen har ført til udsættelse af kampen mod Ajax København.

Fredag var det opgørene mellem Viborg HK og Team Esbjerg samt Randers HK og Ringkøbing Håndbold, som coronaudviklingen satte en stopper for.

Dermed er der blot tre kampe tilbage på programmet søndag. Det drejer sig om Herning-Ikast mod Aarhus United, Odense Håndbold mod Silkeborg-Voel samt Nykøbing F. Håndboldklub mod Skanderborg Håndbold.

Den seneste tid er en lang række aflysninger i herrernes bedste håndboldrække også tikket ind.

Coronarestriktionerne i Danmark betyder desuden, at klubberne ikke må lukke tilskuere ind for tiden. Forbuddet gælder foreløbig frem til 17. januar.