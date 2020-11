Corona lammer Danmarks VM-planer

Mens spillere i forsigtigt omfang ventilerer deres berettigede skepsis i forhold til fornuften i at afvikle VM i håndbold i Egypten i januar, så fortsætter forberedelserne naturligvis – indtil videre – i det omfang, det kan lade sig gøre i en vingeskudt, coronaramt verden.

Nikolaj Jacobsen havde indtil for 14 dage siden ikke set sin trup i tæt på 10 måneder, og landsholdsspillerne har kun få dage i starten af januar til at tune sig frem til et VM-titelforsvar i Cairo, hvor Egypten spiller åbningskamp mod Chile 13. januar.

I de seneste år er landsholdet mødt til samling mellem jul og nytår, men den termin er optaget af Final 4, hvor THW Kiel (Landin-brødrene), Veszprem (Rasmus Lauge og Nikolaj Markussen), Paris (Mikkel Hansen og Henrik Toft) plus Barcelona (Kevin Møller og desværre skadede Casper U. Mortensen) krydser klinger 28/29. december.

Det er vel at mærke sidste års afslutning fra maj der gennemføres midt inde i den nuværende turnering…

Nikolaj Jacobsen ville efter planen samle landsholdet til – formoder vi – en let gang træning dagen efter nytårsaften.

- Det er meget uheldigt for landsholdene. Det er alt andet end optimalt, man presser i den grad citronen i forhold til nogle spillere, der er mere end hårdt spændt for i forvejen, og så smadrer man lige sådan en Final 4 i Köln ned over dem oveni, siger Nikolaj Jacobsen.

- Det bliver desværre et spørgsmål om at balancere spillerne, for de hårdest belastede vender fuldstændigt smadrede hjem. Derfor har jeg allerede sagt, at de ikke skal møde ind den 1. januar og det bliver nok i virkeligheden først den 3., der er fornuft i at samle truppen, siger landstræneren.

Corona har også ramt de to testkampe, der var/er planlagt.

- Planen var at møde Tjekkiet i to testkampe under Bygma Cup, men de opgør hænger desværre også i en tynd tråd, fordi tjekkerne fik aflyst deres kampe i EM-kvalifikationen for nylig og formentlig skal forsøge at gennemføre dem i januar, siger Nikolaj Jacobsen.

Hvis tjekkerne tjekker ud, kan det selvsagt blive problematisk at skaffe en erstatnings-modstander i disse tider, hvor spillerne også skal forsøge at tage vare på sig selv. VM er 'kun' et VM og tæller ikke som kvalifikation til noget som helst, fordi OL i Tokyo er skubbet et år til august 2021 - og de fem olympiske ringe overstråler jo alt!

