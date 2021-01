Corona tvinger Tjekkiet til at trække sig fra VM

Tjekkiet er ude af VM, endnu inden de skulle have spillet deres første kamp ved slutrunden i Egypten.

Det skriver de egyptiske arrangører på mesterskabets hjemmeside.

Det var coronaen, der fældede holdet. 12 positive tests plus fem spillere yderligere i isolation gør, at Tjekkiet ikke kan stille et hold til den ellers planlagte første kamp ved slutrunden mod Sverige torsdag.

Kun fire spillere er klar til at rejse, og det er langtfra nok til en startopstilling.

Tjekkernes to trænere, Jan Filip og Daniel Kubes, er også testet positive. Det har de nu været i flere uger, og især Daniel Kubes er hårdt medtaget.

De første tilfælde hos Tjekkiets spillere blev opdaget i sidste uge, da holdet skulle spille EM-kvalifikation på Førøerne. Ved ankomsten blev 11 spillere testet positive. I forvejen var trænerne ramt.

Daniel Kubes lagde ikke skjul på, at det var alvorligt.

- Jeg må sige, at jeg er syg. For at være ærlig er mit første mål at blive rask. Der er ingen grund til at tage let på sygdommen, og hvis jeg er rask om fem dage, vil det være fedt.

- Hvis jeg er rask om ti dage, er det godt. Hvis der går 20 dage, vil jeg være glad for at blive frisk, sagde Daniel Kubes til det tjekkiske forbunds hjemmeside.

De to positive prøver blev taget 2. januar. Forbundet oplyser ikke, om den ene træner kan have smittet den anden.

Den nu ledige VM-plads kan blive overtaget af Nordmakedonien, der er førstereserve. Hvis de ellers er coronafri.

Den tjekkiske coronabølge kommer efter at det tidligere på dagen blev meddelt, at der var 18 positive tilfælde i USA's VM-trup. Amerikanerne forventer dog stadig at stille op ved VM, selvom holdet mangler alle de deciderede forsvarsspillere.

Den danske landstræner, Nikolaj Jacobsen, blev spurgt til de mange coronatilfælde, da han tidligere i dag sammen med sin trup ankom til Hotel Marriott i Kairo.

- Jeg har ikke været på nettet hele dagen, så jeg er ikke så opdateret. Jeg har dog hørt, at 18 fra USA er testet positive. Det er ikke så godt, men jeg håber, der er styr på det her, og at alle hold kommer godt igennem. Kan vi komme godt igennem de første fire til seks dage, burde det gå sin gang derefter. Det er de første par dage, der bliver afgørende, siger Nikolaj Jacobsen..

