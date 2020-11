Coronabombe i landsholdslejren

Presse-medarbejder sendt hjem, da coronatest viste sig at være positiv midt under træning – Michael Damgaard vred rundt i anklen

Det er fuldstændig tragikomisk. Nikolaj Jacobsen samlede mandag 22 spillere på Hotel Scandic i Herning og inviterede til pressemøde, hvor det var et simpelt krav til pressens folk, at de skulle stille coronafri og bevise det med en test, der var max 72 timer gammel.

Her til aften måtte DHF så sende to medarbejdere væk fra spillerhotellet i det midtjyske, fordi en administrativ medarbejder testede positiv.

Ekstra Bladet erfarer, at der er tale om den pressemedarbejder, der har stået for afviklingen af eftermiddagens pressemøde…

Hvor uheldig kan man være?

DHF’s sportschef Morten Henriksen kan hverken be- eller afkræfte, hvem der er tale om.

- Der er tale om en medarbejder i DHF, og da vedkommende er kørt fra København i bil med en kollega, har vi også været nødt til at sende vedkommende hjem. Ingen af dem har haft symptomer, og pågældende er jo nærmest i en tilstand af chok, men vedkommende har jo ikke haft en chance for at vide, at han var positiv, siger Morten Henriksen.

Alle i truppen blev testet via KMD ved ankomsten til Herning, og resultaterne indløb midt under den første træning i Nordvesthallen i Tjørring nord for Herning. Samtlige spillere er frikendt, men sportschefen må nok belave sig på at skulle påtage sig flere praktiske opgaver i de kommende dage.

Det gjorde ondt, men ifølge landstræner Nikolaj Jacobsen har hardhitteren fra Rødby det okay efter omstændighederne. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Danmark møder onsdag Schweiz i EM-kvalifikationen i Aarhus og flyver lørdag til kamp i Helsinki mod Finland. Heller ikke uden problemer – DHF har været nødt til at chartre et fly og letter tidligt lørdag morgen og returnerer lørdag aften efter kampen.

Den pågældende DHF-medarbejder har selvsagt serviceret presse og været i kontakt med spillerne i den forbindelse, men ikke i så lang tid ad gangen, at der burde være nogen risiko for spredning til holdet.

- Vi skærper kontrollen uanset hvad og tester nu alle onsdag, torsdag og lørdag. I forvejen måler hver enkelt i truppen temperaturen hver morgen, fortæller Morten Henriksen fra Herning.

Der skete et enkelt uheld under træningen, da Michael Damgaard mod slutningen vred rundt på højre fod og stærkt lidende måtte hjælpes fra banen til kontrol hos læge og fysioterapeut.

- Det er ikke alvorligt, han vred bare rundt i foden, beretter Nikolaj Jacobsen fra spillerhotellet, hvor Casper U. Mortensen er mødt ind – men ikke komme i aktion i denne uge efter at have slået knæet i kamp for FC Barcelona.

- Vi vil ikke tage chancer med ham, når han har været ude i så lang tid efter en operation, siger landstræneren, der har checket hele 22 mand ind på hotellet, hvor holdet lever adskilt fra alle andre gæster, har egen spisesal og som nævnt bliver testet flere gange undervejs for covid-19.

Den største fare viste sig så at komme fra egne rækker…

