Coronakaos: Landskamp spilles alligevel

Mikkel Hansen og Co. får alligevel tjekket deres klistrede færdigheder mod Schweiz. Det første opgør i den ny EM-kvalifikation skulle have været spillet i aften, men de alpine modstandere måtte tirsdag melde forfald på grund af mulige coronatilfælde i deres trup.

Det scweiziske landshold kunne trods tidligere negative tests ikke få lov til at forlade hjemlandet, før alle var testet igen. Det blev spillere, ledere og alt omkring holdet så i går, og resultaterne er netop vendt retur med lykkelig udgang: Alle er friske, coronafri og klar til at spille mod Danmark.

Kampen bliver spillet torsdag kl. 20.

- Vi har sikret os, at Ceres Arena i Aarhus er klar til kamp, vi har styr på al logistik omkring et opgør, som vi allerhelst vil have spillet frem for at have stående som endnu et punkt i en snart overfyldt kalender, siger sportschef Morten Henriksen fra DHF.

Schweizerne må til lommerne og chartre et fly, der kan bringe superstjernen Andy Schmid og hans kumpaner fra karantæne- og træningslejren i Schaffhausen til Jylland i en ruf.

Det europæiske forbund EHF har ikke været specielt meddelsomt, og forbundets presseafdeling, der ellers nok kan stille en mindre hær ved festlige lejligheder, har end ikke haft tid til at plotte de mange aflysninger ind i eget system.

DHF har således også måtte vente en uendelighed på svar, om kampen må spilles, hvis modstanderne er raske, er indstillet på det og kan nå frem i tide. Den sag er trods alt gået i orden nu. I hvert fald melder en travl Morten Henriksen kort, at kamptidspunktet simpelt hen er flyttet et døgn, så opgøret nu spilles torsdag aften kl. 20 i Aarhus.

Kampens to dommere har i øvrigt siddet på hotellet i Smilets By og blomstret i absolut uvidenhed. Heller ikke Bogdan Nicolae Stark og Romeo Stefan Mihai er via EHF blevet informeret om aflysningen/udsættelsen, men fik besked ad omveje, da de ikke kunne forstå, hvor schweizerne blev af. Dommere og udehold bor på samme hotel i Aarhus. Man må håbe, nogen råber rumænerne op, inden de begynder at gå på afspadsering ...

