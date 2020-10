Coronapandemi udskyder pokalfinalestævner i håndbold

Finalestævnerne i dansk pokalhåndbold udskydes til juni 2021.

Det oplyser Divisionsforeningen Håndbold tirsdag. Det skyldes den usikkerhed, som coronapandemien medfører.

- I lyset af de nyeste restriktioner og den store usikkerhed, covid-19 medfører, er det blevet besluttet, at både kvindernes og herrernes Santander Final4, der hvert år trækker tusindvis af tilskuere til, udskydes, lyder det.

I stedet for at afvikle kvindernes finalestævne i starten af det nye år og herrernes til marts vil de blive spillet som punktum for sæsonen i juni.

Der bliver tale om to forskellige finalestævner. De endelige datoer meldes ud senere.

- Den bunder i at udvise rettidig omhu og melde ud i god tid over for klubberne og alle de mange fans, ligesom det giver noget arbejdsro, forklares det.

Tirsdag og onsdag aften spiller kvinderne deres kvartfinaler.

Lodtrækningen til semifinalerne vil ikke ske i forlængelse af den sidste kvartfinalekamp onsdag. Det vil ske på et senere tidspunkt. Her vil værtsbyen også blive annonceret.

For herrernes vedkommende ligger det fast, at Herning danner rammen om begivenheden. Herrerne spiller kvartfinaler 10. og 11. november.

I tirsdagens to kvartfinaler for kvinder tager København Håndbold imod Randers HK, mens Nykøbing Falster Håndbold gæster Silkeborg-Voel.

Onsdag spiller Aarhus United hjemme mod Odense. Herning-Ikast er på besøg hos Viborg HK.