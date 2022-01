Coronaudbrud gør det svært for Nikolaj Jacobsen

Et større coronaudbrud har ramt Montenegros landshold mindre end en uge før åbningskampen mod Danmark ved EM.

Seks unavngivne spillere og to medlemmer af staben er smittet, og det gør det svært for den danske landstræner, Nikolaj Jacobsen, at forberede sig til kampen.

Det siger han lørdag efter Danmarks sejr på 35-25 i testkampen over Norge.

- Man aner ikke, hvad man skal forberede sig på. Hvem er med, og hvem er ikke med i forhold til corona. Det bliver nok den største udfordring for os.

- Det er røvirriterende. Der er ingen aktuelle kampe, jeg kan bruge til at forberede mig. De andre får den her til at forberede sig med i dag, så det er da rigtig irriterende. Jeg kan bedst lide at være godt forberedt, så man ved, hvad der kommer.

- Det får vi nok ikke helt mulighed for her, men så må vi løse det på banen i stedet for, siger han.

Ser ud til at være godt rustet

I den danske lejr er det fortsat kun Jannick Green, som er fraværende på grund af en positiv coronatest mandag.

Hans holdkammerater leverede lørdag en solid præstation i opvarmningskampen mod nordmændene.

Har montenegrinerne fulgt med i den, er de muligvis blevet en anelse skræmt af den danske styrke.

- Vi skal huske på, at det var en træningskamp, og nordmændene spillede heller ikke med fuld opstilling hele kampen. Men man kan da udlægge, at vi står fint og ser ud til at være godt rustet til første kamp, siger Jacobsen.

Faktisk skulle Danmark have mødt Norge to gange - første gang torsdag - men Norge frygtede for coronasmitte og aflyste.

'Generer mig ikke synderligt'

Derfor får Nikolaj Jacobsen ikke mulighed for at se spillerne yderligere an i kamp eller give reserverne flere minutter.

- Det generer mig ikke så synderligt meget kun at have en. Jeg vil hellere have nogle gode træninger, så vi er forberedte på den måde og har styr på vores aftaler.

- Jeg ville da gerne have haft to, for så kunne jeg også have brugt nogle af de andre spillere lidt mere, så de havde fået en lidt større chance. Det er det eneste minus. Der havde været mulighed for at give Aaron (Mensing, red.) og Lasse (Andersson, red.) noget spilletid i kamp to, lyder det fra landstræneren.

Danmark åbner EM 13. januar i ungarske Debrecen.

