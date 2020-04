Coronavirus aflyser håndboldens VM- og EM-kvalifikation

FAKTA: Coronavirus ændrer i håndboldkalenderen

Coronapandemien har ændret på mange ting i hele verden i de seneste måneder.

Nu har den europæiske håndboldkalender også fået endnu en ordentlig rusketur, efter at Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) fredag havde møde om de kommende turneringer.

Her får du et overblik over de ændringer, der er foretaget.

* Herrernes Champions League:

Ottende- og kvartfinalerne bliver aflyst. De to bedste hold i hver gruppe stryger direkte i Final 4, som skal afvikles 28. og 29. december i Köln.

Det er Barcelona, Paris Saint-Germain, THW Kiel og Veszprém.

Dermed er Aalborg Håndbold, som ellers havde nået ottendedelsfinalen i turneringen, færdige i denne sæsons turnering.

* Kvindernes Champions League:

EHF håber at kunne afvikle kvartfinalerne sammen med Final 4, så det hele bliver samlet fra 3. til 6. september.

Kan det ikke lade sig gøre, vil Final 4 i stedet blive rykket til oktober, og så vil kvartfinalerne blive aflyst. Det vil i så fald betyde, at de to bedste hold i hver gruppe går videre.

Det er godt nyt for Team Esbjerg, der er på andenpladsen i gruppe A. De vil komme i Final 4 sammen med Metz, Györ og Brest Bretagne.

* EHF Cup:

EHF Cup for både kvinder og mænd aflyses.

Hos kvinderne var både Odense Håndbold og Herning-Ikast ellers nået til semifinalerne, mens Bjerringbro-Silkeborg og TTH Holstebro var i gang med gruppespillet hos herrerne.

* Kvinde-EM 2020:

Kvalifikationen er aflyst.

Danmark og Norge var allerede kvalificeret som værter af slutrunden. De øvrige deltagere bliver de bedst placerede nationer fra EM i 2018.

Det betyder, at Frankrig, Rusland, Holland, Rumænien, Sverige, Ungarn, Montenegro, Tyskland, Serbien, Spanien, Slovenien, Polen, Tjekkiet og Kroatien skal med.

Herrer-VM 2021:

Kvalifikationen for de europæiske hold er aflyst.

Danmark var allerede kvalificeret som forsvarende mester. Det samme var Spanien, Kroatien og Norge, da de blev nummer et, to og tre ved EM i januar.

De øvrige europæiske hold bliver de bedst placerede fra EM i januar. Det betyder, at Slovenien, Tyskland, Portugal, Sverige, Østrig, Ungarn, Hviderusland, Island, Tjekkiet og Frankrig skal med.

Kilde: Det Europæiske Håndboldforbund (EHF).