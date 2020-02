Coronavirus giver Danmark OL-håb

Coronavirussen hærger i Asien, og det har fået talrige konsekvenser for afviklingen af flere sportsbegivenheder. En af dem kan nu få stor betydning for Danmark. Eller rettere for de danske håndboldkvinder.

Det kan nemlig give dem en ekstra mulighed for at komme til OL i Tokyo til sommer.

Hvordan det? Jo, for i den asiatiske kvalifikation har Sydkorea sikret sig en direkte plads, mens Kina og Nordkorea spillede sig til den sidste kvalifikationsturnering, der afvikles sidst i marts.

I januar meldte Nordkorea meldte imidlertid fra til kvalifikationen og blev erstattet af Kasakhstan i kvalifikationspuljen med Norge, Montenegro og Rumænien. Kort efter fulgte Kina trop, og Det Internationale Håndboldforbund (IHF) tilbød derfor pladsen i kvalifikationsgruppen med Rusland, Serbien og Ungarn til Hongkong.

Politiken har været i kontakt med håndboldforbundet i Hongkong og med IHF, der begge bekræfter, at de ikke vil tage pladsen, der derfor er blevet tilbudt til Thailand, der endte sidst i den asiatiske kvalifikationsturnering.

De har ifølge IHF accepteret at spille turneringen, men der mangler en endelig bekræftelse fra Thailands Olympiske Komité, der ikke har meldt tilbage på Politikens forespørgsel.

Hvis Thailand på grund af coronavirussen ikke ønsker at deltage i kvalifikationsturneringen, er det IHF's eksekutivkomité, der skal besætte den ledige plads. Overfor Politiken peger en talsmand på tre muligheder.

I de to første går pladsen til det kontinent, der blev bedst placeret ved det seneste VM - Europa. Her kan det enten blive Danmark som bedst placerede hold uden OL-billet ved seneste EM. Eller Tyskland som bedst placerede hold uden OL-billet ved seneste VM.

Endelig er der den mulighed, at der bliver uddelt et wildcard til et tredje land.

Der er således flere forhold, der skal gå Danmarks vej, men chancerne er altså pludseligt kommet til syne på grund af en asiatisk virus.

