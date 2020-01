Da landsholdet var plaget af voldsom intern splid

MALMØ (Ekstra Bladet): Danmark hentede en fjerdeplads ved det første EM i 1994 i Portugal, og de sidste 25 år er pilen -med et par fæle smuttere - grundlæggende kun gået én vej for et landshold, der scorede de første EM-medaljer i 2002 og første VM-bronze i 2007.

Nikolaj Jacobsen debuterede ved en slutrunde i 1993. Ironisk nok i Malmø – i Baltiska Hallen – hvor han nu et år efter VM-guldtriumfen onsdag aften risikerer at stå i spidsen for et hold, der leverer den største negative overraskelse og mest fuldtonede fiasko i nyere tid.