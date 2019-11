Dårlig dansk VM-optakt: Spillere blev syge på flyet

Danmarks bedste håndboldkvinder har mildest talt fået en uheldig optakt til den kommende VM-slutrunde i Japan.

Fem af holdets spillere lider således af dårlig mave og opkast efter flyveturen til det asiatiske land.

Det oplyser landstræner Klavs Bruun Jørgensen til TV2.

- Langt hen ad vejen har det været en god rejse, hvis vi ser bort fra de fem spillere, der fik dårlig mave og har ligget og kastet op.

- Det er enten, fordi de har spist noget forkert, eller er blevet smittet af et eller andet. Så de er lige blevet sat i isolation til at starte med, siger landstræneren til TV2 Sporten og understreger, at han tror mest på teorien om, at spillerne har fået dårlig mad.

Flere af spillerne fra Kvindelandsholdet sludrer i køkkenet. Kristina Jørgensen (#23) er en af de spillere der er blevet syg, måske af noget madforgiftning.

Han oplyser desuden, at der er tale om Cecilie Greve, Kristina Jørgensen, Stine Bodholdt, Sarah Iversen og Kathrine Heindahl. Sidstnævnte skulle dog ikke være helt så medtaget som de øvrige.

Sygdomsudbruddet forventes dog ikke at få konsekvenser for Danmarks åbningskamp mod Australien. Spillerne skulle således allerede være i bedring, lyder det fra landstræneren.

Danmark indleder VM mod Australien 30. november, inden der venter et møde med Sydkorea dagen efter. Også Tyskland, Brasilien og Frankrig er en del af Danmarks gruppe.

