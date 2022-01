BUDAPEST (Ekstra Bladet): Selv om det var bidende koldt, smed Gudmundur Gudmundsson jakken, da han tog imod den danske presse foran hotel Helia i Budapest, hvor de seks hold i Danmarks mellemrundegruppe er indlogeret.

- Man er vel islænding sagde den tidligere danske landstræner.

Nu står han i spidsen for sit fædreland, og han var i vældigt humør inden det torsdag aften går løs mod Danmark i den første kamp i mellemrunden. Det er to hold, der møder frem med lutter sejre. Men hvor Danmark har haft en relativ let adgang til mellemrunden, har islændingene været ude i meget tætte opgør.

Den islandske træner siger, at hans hold var ude i en stor test i den afgørende gruppekamp mod Ungarn. Foran 20.000 tilskuere i MVM Dome formåede islændingene at holde hovederne kolde og sikre en sejr på 31-30. Havde Island tabt med to mål, var de blevet sendt ud af turneringen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Aron Palmarsson og Gisli Kristjansson jubler efter islands sejr over Ungarn. Foto: Bernadett Szabo/Ritzau Scanpix.

- Men alle kampe er en test. Første kamp mod Portugal var en test. Kampen mod Holland, som har overrasket alle, var også en test og så kom Ungarn.

- Vi har spillet godt i alle tre kampe. Vi har præsteret virkelig godt. Det har ikke været en tilfældighed.

- Inden EM gik i gang, var der mange, der udråbte Danmark som favoritter. Betragter du Danmark som favorit i morgen?

- Det er dårlig stil at snakke sådan om Danmark. Jeg er tidligere landstræner for Danmark. Jeg vil bare sige om Danmark, at det er et fantastisk godt hold. De har præsteret fantastisk ved de sidste slutrunder. De har alle muligheder i verden. Om de er favoritter eller ej, det vil jeg ikke sige noget om. Men selvfølgelig har de et meget godt hold.

- Hvad er jeres egen styrke?

- Vores angreb har været fantastisk. Vi har også i store perioder spillet godt forsvar, men mod Ungarn var der ting, vi ikke fik styr på i første halvleg. Men vi ændrede på nogen ting i anden halvleg. Vi har stor selvtillid. Vi tror på os selv. Vi har spillet godt. Det er vores styrke nu. Vi tror på det. Vi er på vej.

Artiklen fortsætter under videoen...

Ekstra Bladets udsendte taler om Danmarks kommende kamp mod Island. Ekstra Bladets udsendte vender Danmarks kommende opgør mod Island.

- Der er sket meget med jeres hold, siden I for to år siden slog Danmark 31-30 ved EM i Sverige. Kan du forklare hvorfor?

- Det er rigtigt. Vi har udviklet os utroligt meget. Det er tredje gang, jeg er Islands landstræner, og jeg startede det her projekt i 2018. Med at bygge holdet op. Det har været svært undervejs, men vi er godt på vej nu.

- Tidligere havde vi mange spillere, som spillede i islandske klubber. Nu er de kommet ud til klubber i Europa. Det kan være i Danmark, Tyskland og Frankrig. De har udviklet sig på den måde og fået mere erfaring.

- Hvad er det for styrker i det danske spil, I skal have neutraliseret?

- Danmark har gode spillere i hver eneste position. Det er en bred trup, og de kan skifte ud som de vil, uden at det påvirker holdets niveau. De spiller hurtigt. De løber godt kontra og så har de en fantastisk målmand. Forsvaret er også fint.

- Har danskernes spil ændret sig, siden du selv var dansk landstræner?

- Ja, det synes jeg. Det har fået en ny dimension. For eksempel med Mathias Gidsel. Vi har set, hvordan de bruger ham. Han er meget dygtig mand mod mand, og han spillede fantastisk ved VM i Egypten. Stilen har ændret sig lidt. Forsvaret er også anderledes.

Artiklen fortsætter under billedet...

Mathias Gidsel fik bundet fingeren ind ved træningen onsdag. Han er en af de spillere, som Gudmundur Gudmundsson fremhæver på det danske landshold. Foto: Lars Poulsen.

- Er det specielt for Island at spille mod Danmark? Er der et storebror-lillebrorforhold?

- Nej. Det tænker vi ikke på. Det er en håndboldkamp. Vi ved, vi møder et fantastisk håndboldhold, som er verdensmestre, siger Gudmundur Gudmundsson.

FODNOTE: Interviewet med Gudmundur Gudmundsson blev lavet inden det blev kendt, at Island må undvære tre nøglespilere, fordi de er testet positive for corona.