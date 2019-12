Dårligt nyt for Danmark: Nu er der maksimalt pres

De danske håndboldkvinder må ikke tabe til Holland ved VM, hvis holdet vil have mulighed for at sikre sig en top-4-placering i mellemgruppen, der giver adgang til OL-kvalifikationen.

Det står klart, efter at Serbien mandag morgen dansk tid slog Tyskland med 29-28 i en gyser, der blev afgjort på et serbisk straffekast i sidste sekund.

Resultatet betyder, at Serbien efter at have vundet begge sine kampe i mellemrunden kravler op på fire point.

Det er samme antal som både Holland og Norge, der dog begge har spillet en kamp mindre.

Tyskland fører gruppen med fem point, mens Danmark er sidst med et point, og Sydkorea har to point.

Danmark møder Holland mandag klokken 10 dansk tid.

Serbien kom til mellemrunden uden nogen point, men har i den grad spillet sig op.

Det viste Balkan-landet især i første halvleg, hvor flot spil hurtigt sikrede en føring mod tyskerne.

Serbien var også oppe med fire og fem mål i løbet af halvlegen, inden Tyskland fik lidt bedre fat og kunne gå til pause bagud med 17-19.

I anden halvleg var Tyskland endnu bedre med og havde overtaget i størstedelen af de 30 minutter.

Mod slutningen af kampen blev der dog drama for alle pengene, og et serbisk straffekast i sidste sekund ved stillingen 28-28 blev afgørende.

Det udnyttede Serbien sikkert og vandt kampen foran nogle skuffede tyskere, der missede en stor mulighed for at komme helt tæt på semifinalen.semifinalen.

- Jeg håber, hun fucker op mod os

Langt ude: Danmark KAN nå VM-semifinalen