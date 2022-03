Dårligt nyt for Danmark: Stjernen er tilbage

I et år har hun været væk fra landsholdet for at fokusere på klubkarrieren. Men nu er Cristina Neagu tilbage. Og det er ikke gode nyheder for Danmark forud for de to landes to kampe i EM-kvalifikationen.

Rumæneren er fire gange kåret som verdens bedste håndboldspiller, hvilket ingen anden i historien har prøvet. Og hun er flyvende for tiden.

Hun scorede ti gange, da Bukarest mødte Team Esbjerg i sidste uge i Champions League. Og antallet af mål røg op på 13 i weekendens ligakamp i Rumænien.

Uden at blive spurgt omtaler de danske forsvarsklepperter Line Haugsted og Kathrine Heindahl begge Neagu i deres kig frem mod kampen.

- Det øger deres niveau væsentligt. Hun mestrer det meste, og hendes samarbejde med Crinea Pintea på stregen er godt. Der venter os en stor opgave, siger Heindahl og bliver bakket op af Haugsted:

- Vi er vant til det

- Neagu er dygtig som skytte og med sine assists. Og det er nok mig, der kommer til at byde både hende og Pintea op til dans, siger hun med et grin.

- Men, afbryder Line Haugsted sig selv:

- Sådan er det jo også, når vi møder Norge og Frankrig, der har mange dygtige spillere. Vi er vant til det. Vores defensiv er dygtig, og vi har et godt samarbejde med målmændene. Så selvom hun er en af verdens bedste, får de svært ved at lave mål. Håber jeg.

Kathrine Heindahl og Line Haugsted udgør et mesterligt makkerpar i det danske forsvar. Her ved VM i december. Foto: Lars Poulsen

Bent Dahl er ud over jobbet som assisterende landstræner for Rumænien også cheftræner for klubholdet Ramnicu Valcea. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

I den rumænske lejr er der stor tilfredshed med Neagus comeback. Men dermed ikke sagt, at alting bare spiller, fortæller assisterende landstræner Bent Dahl til Ekstra Bladet:

- Det bliver interessant at se, om vi kan fortsætte de fremskridt, vi har gjort det seneste år, siger nordmanden.

- Hvad mener du?

- Cristina er en af verdens bedste spillere, og der findes ikke en træner, der ikke vil have hende på sit hold. Men uden hende har andre spillere taget mere ansvar, man ventede ikke længere på, at hun skulle gøre noget.

- Så det bliver interessant at se, hvordan det bliver stykket sammen. Men vi er alle positive, og nu handler det for os om at finde sammen, siger han.

Danmark møder Rumænien på udebane onsdag klokken 17.05. Den kamp kan ses på TV 2 Sport eller følges direkte på ekstrabladet.dk. Lørdag mødes de to hold igen. Denne gang i Odense.