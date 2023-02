Daniel Svensson er blevet far

Udover TV 2-ekspert og tidligere håndboldspiller kan Daniel Svensson nu tilføje endnu et punkt til sit cv.

Nemlig far.

På Instagram har Svensson således delt et opslag fra sin kæreste, Caroline Alhof, som viser en tavle med detaljerne om den lille nyfødte.

Af tavlen fremgår datoen 7. februar og klokkeslættet 14.22.

Babyen, som på tavlen er navngivet 'mini Alhof Svensson', står noteret for en vægt på 2920 gram fordelt over 48 centimenter.

'Totalt uvirkeligt'

Tilbage i oktober sidste år kunne TV 2-eksperten dele den glædelige nyhed, at han og kæresten ventede et barn.

'Det her er stadig totalt uvirkeligt. Forårsbebs, og 2023 ser allerede lovende ud. En kæmpe drøm der går i opfyldelse,' skrev Daniel Svensson ved den lejlighed på Instagram.

Den nyfødte baby må siges at være et lille mirakel for Daniel Svensson, som på grund to tidligere kræftforløb har været nødsaget til at få nedfrosset sin sæd - hvilket nu heldigvis har resulteret i en familieforøgelse.

Fødslen kommer på bagkant af en kaotisk tid for Daniel Svensson.

Så sent som i fjor var han som tidligere direktør involveret i en sag om økonomiske problemer i håndboldklubben Ajax.

Den endte med at koste ham jobbet som kommerciel direktør i Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark.

- Jeg har selv været en del af idrætten gennem mange år og vil på ingen måde risikere, at den igangværende mediefokus sætter foden på bremsen på det vigtige arbejde, som foregår i DIF og Team Danmark Kommerciel, lød det dengang fra Daniel Svensson.