Danmark åbner EM med sikker sejr over Slovenien

Danmark vinder åbningskampen ved EM på hjemmebane med 30-23 over Slovenien i Boksen i Herning

Det var et dansk favorithold, som fredag aften driblede ind på banen i en næsten mennesketom Jydske Bank Boxen. Trods denne mærkelig corona-tid, som både har sat forberedelse og forventninger på prøve i den danske EM-truppe, var det et kampklart dansk landshold.

Den slovenske kæmpestjerne, Ana Gros, lavede den første kasse efter to minutter – nærmest forventeligt. Men det danske hold kom også godt fra start.

Både Lærke Nolsøe, Kristina Jørgensen, Anne Mette Hansen og Louise Burgaard var på måltavlen inden for de første seks minutter til stor glæde for de få udvalgte tilskuer og landstræner Jesper Jensen.

Med en dobbelt-op-føring på 8-4 efter ti minutters spil så det rigtig godt ud for Danmark. Anne Mette Hansen fik en god start, og med selvtillid i øjnene satte hun også Danmarks første straffekast i kassen cirka halvvejs inde i første halvleg.

Dommerne havde lagt en klar strategi – der måtte ikke hives i trøjerne. Det gav flere udvisninger undervejs, og to af dem faldt til Danmarks side allerede inde for det første kvarter, men også danskerne måtte på bænken, og Ana Gros kunne gå frem til syvmeters-linjen og prøve kræfter med klubkammeraten Sandra Toft.

Om det var psykologisk spil eller bare en smutter, ved ingen, men bolden ramte langt forbi den firkant, Sandra Toft stod og bevogtede.

Et landshold i stå

Efter seks minutters scoringspause og med tre minutter tilbage tog Jesper Jensen sin første timeout. Trods timeout blev det ikke bedre for det danske landshold i første halvleg.

Kristina Jørgensen fik de sidste to minutter af første halvleg på bænken, og Slovenien fik et straffekast. Danmark måtte gå til pause med en føring på blot to mål, 14-12.

Dog gav danskerne ikke op.

Især Danmarks fløje havde en stor åbningskamp – med ti scoringer 38 minutter inde i spillet, var de i særdeleshed med til at Danmark beholdt føringen på to-tre mål hele vejen igennem. Især Lærke Nolsøe på venstrefløjen fik flere gange den danske bænk op og stå.

Efter 44 minutter blev spillet pludselig stoppet, og kampens delegerede snakkede sammen. Det endte i to minutter til Mette Tranborg – en for tidlig indskiftning.

Kom igen

Begge hold spillede midt i anden halvleg med fem spillere på banen og valgte at tage målmanden ud. En teknisk fejl fra Slovenien gav Line Haugsted frit mål, og den chance takkede hun ja til.

Danmark begyndte igen langsomt, men sikkert at trække fra Slovenien med 25-18 på måltavlen og 13 minutter igen.

Samtidig med at Danmark sikkert arbejdede hen mod en sejr, løb den slovenske verdensstjerne Ana Gros ud på sidelinjen og fik behandling. Både ispose, væske og håndklæde kom i brug.

Debutanten Andrea Hansen fik også spilletid de sidste fem minutter og nåede at kvittere med et enkelt mål.

Et selvsikkert landshold ser frem mod kampen mod Montenegro om to dage. Vi håber, at de fortsætter stilen.

