Danmark åbner VM i håndbold med storsejr

Det blev en ren Gidsel-affære!

Den 21-årige komet fra Skjern med opdragelsen i GOG kom ind, så, sejrede og stjal fuldstændig rampelyset i sin blot fjerde landskamp. Mathias Gidsel var sprudlende i offensiven, sikker i defensiven og den helt dominerende mand, da Danmark smadrede plageånderne fra Bahrain 34-20 i VM’s danske åbningskamp.

Hvornår har man sidst set en mand bryde igennem i landskamp nummer ét, gøre det imponerende godt mod Norge i den næste, toppe det mod Norge to dage senere og gøre det så godt defensivt mod den kværnende ekspres fra det høje nord - for så lige at VM-debutere i kamp fire som tovejsspiller – uden at ryste på hånden overhovedet?

Halleluja for et show, den vestjyske ’fynbo’ leverede mod Bahrain. Den 21-årige er iskold i alt, han foretager sig, og allerede ved pausen havde han baldret syv mål i boksen på otte forsøg, leveret flere assists og trukket to udvisninger.

Det sidste halve minut inden pausen fortæller meget godt, hvad vi blev vidner til. Danmark førte komfortabelt 18-10, Nikolaj Jacobsen havde råd til at lave kamp til træning, tog timeout og dekreterede ’returbold med snydevip’ til Gidsel.

Mathias Gidsel var flyvende i åbningskampen mod Bahrain. Foto: Ritzau Scanpix

Den manøvre lykkedes mildest talt ikke, på randen af nøl blev Mathias Gidsel tvunget til at skyde, keeperen parerede, tøvede og sendte så bolden i spil – men hvem dukkede op og stjal den i returløb?

Mathias Gidsel naturligvis! Så afsted med raketter i skoene på kanten af tid, han kastede sig ind over feltet og bankede scoringen til 19-10 ind, kurede på sin svedige ryg et par meter og lå så stille. Med et overlykkeligt smil rettet mod loftet og en højre næve, der lige pumpede et par gange.

En træt mand skulle kun bruge 30 minutter på at sætte ild til sit navn foran en hel verden, der nu ved, hvem den 21-årige ’splejs’ på 92 kilo er. Han er simpelt hen svaret på alt, hvad man kan drømme om på den position.

Bevares! Bahrain var ualmindeligt venlige rent defensivt ved aldrig at få fat i krebsen på Mikkel Hansen, der fordelte bolde efter behag – og araberne lod ofte en mindre Suez-kanal stå åben ovre hos Mathias Gidsel.

Det ændrer nu ikke på, at bolde skal ind uanset omstændighederne, og det kom de på en aften, der fulgte en hektisk dag med corona-chok i den danske lejr. Danmark gik fra 8-6 via 11-6 efter 18 minutter på 14-7 og 19-10 ved pausen.

Mathias Gidsel fortsatte sit helt eget målshow med tre scoringer efter pausen, og Danmark var hurtigt i front med bekvemme 25-12! Vestjyden nåede op på ti scoringer og fik så lov til at gå på fortjent afspadsering de sidste 10 minutter.

Bahrain har drillet både i 2016 og 2017, men denne fredag aften var der ingen pardon, og der var ikke den vilde glød i øjnene hos modstanderne, der hurtigt var gravet ned i Saharas kviksand.

Mikkel Hansen og Danmark var suveræne mod Bahrain. Foto: Ritzau Scanpix

Danmark er derimod flyvende efter at have overvundet en modstander, der før har givet voldsomme problemer på en dag, der var alt andet end let at komme igennem. Nu venter nye tests på hotellet lørdag og mod Argentina og D.R. Congo – der ikke kommer i nærheden af at kunne true danskerne.

Det kan man vist godt love uden at tegne for mange forsikringer.

Dansk landsholdsspiller testet positiv før VM-kamp

- Send folk hjem nu!

Ekspertens store overblik: Han er umulig at komme udenom