Danmark bankede verdensmestrene: - Nu vil vi have medaljer

En enkelt VM-bronze for fem år siden er alt, det er blevet til siden 2004 – nu skal det være slut for de danske håndboldkvinder

VIBORG (Ekstra Bladet): - Nu skal vi fandme til at spille om medaljer!

Det danske kvindelandshold skal efter 14 års stort set ubrudt medaljetørke til igen som minimum at spille semifinaler, og det er dog immervæk en melding på vegne af et landshold, der siden OL-guld og EM-sølv i 2004 kun har en VM-bronze i 2013 på trofælisten.

Danmark fik i hvert fald et godt afsæt mod EM ved torsdag aften endelig at slå de franske verdensmestre 24-21 efter 14-9 ved pausen. En opløftende første halvleg – og en mere tvivlsom og fejfyldt anden omgang banede vej for test-triumfen.

Klavs Bruun Jørgensen er ikke vild med officielle målsætninger ud over den, der handler om at vinde hver eneste kamp. Nok har han, holdet og DHF ikke meldt noget ud før det kommende EM i Frankrig, men sportschef Morten Henriksen har for længe siden garanteret Team Danmark, at målsætningen er top fire, mens top otte falder i kategorien ’acceptabel’.

Det er prisen for at være verdensklasseforbund i Team Danmark-regi, og Morten Henriksen er klar i spyttet:

- Vi er ikke sat i verden for at hente sjettepladser hjem til Danmark, siger sportschefen, der dog ikke vil komme med bombastiske prognoser for det hold, der indleder EM i Nantes i slutningen af november.

- Vi må se, hvordan holdet ser ud, når turneringen starter. Vi ved, at skader til nøglespillere som eksempelvis Sandra Toft, Stine Jørgensen, Stine Bodholt, Anne Mette Hansen kan få det til at se helt anderledes ud, siger sportschefen.

Han og resten af nationen får et fingerpeg under Golden League, og skal man dømme hårdt ud fra den første testkamp mod de franske verdensmestre, så ser det sgu lovende ud – for en gangs skyld!

For to år siden fik Danmark bunkeprygl og var bagud 5-14 ved pausen i Esbjerg mod de store franske kvinder – denne torsdag aften i en ikke engang fyldt hal i Viborg var stemningen en helt anden: Danmark var i front 14-9 mod et hold, der godt nok var uden klassefløjen Siraba Dembele og playmakeren Grace Zaadi.

Snarrådigt og rapfodet dansk forsvar med solide tacklinger og i en langt mere defensiv udgave, end Klavs Bruun Jørgensen indledte sin landstræner-periode med for tre år siden gav Sandra Toft muligheder for en lettere gang på jord – og fem af den ni franske scoringer blev såmænd pebet ind på straffekast.

Imponerende!

Anne Mette Hansen er for alvor tilbage i ungarsk topform efter sin korsbåndsskade, og det pynter gevaldigt i begge ender af banen. Trine Østergaard (fem på fem) sætter stadig bolde mellem benene på modstandernes keeper, selv om hun et splitsekund senere bliver pløjet ned af en fransk bulldozer, og Mette Tranborg hakkede fire på fire utageligt ind i kassen.

Det var første halvleg…

Det danske hold røg ind i den fejl-karrusel, der uundgåeligt kommer så tidligt på sæsonen. Som Frankrig skramlede afsted i første halvleg, døjede Norge også i aftenens første kamp mod Polen, og 11 scoringsløse danske minutter vekslede 18-12 til 18-17. Stine Jørgensen brændte straffe, men pløkkede så endelig en bold i kassen til 19-17.

I den fase svingede det væsentligt mere end det swingede, men trods alt en opløftende dansk aften mod en klasse-nation, hvor spillerne formentlig er parate til at begå mord for at kvalificere sig til ’Les Bleus’ og en slutrunde på hjemmebane.

Danmark møder Polen lørdag og Norge søndag. Polen møder holdet igen ved EM i den indledende gruppe, og Frankrig lurer såmænd i mellemrunden i et EM, hvor modstanden er hård – det bliver målsætningen formentlig også…

