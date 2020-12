Danmark en sejr fra EM-semifinale efter storsejr over Spanien

Sandra Toft og co. stak daggerterne i de spanske tyrenakker og smadrer sig med 34-24 frem til braget mod russerne på tirsdag

Og det var Danmark, og det var Danmark – olé, olé, OLÉ!

Danmark smadrede Spanien med 34-24 i Boxen og er klar til en massivt større udfordring på tirsdag, når holdet kan spille sig i semifinalerne med en sejr over Rusland.

Det bliver svært. For nok var cifrene imponerende, og hold da kæft, hvor var der meget, der lykkedes, da Danmark trak fra allerede efter 11-12 minutter og derefter ræsede den ene kontra efter den anden i kassen.

De spanske tyre kom godt nok buldrende med store stregspillere og masser af vilje, men der var sgutte meget kvalitet i det angrebsspil, Esbjerg-spilleren Nerea Pena og Co. kom med.

De begik et hav af tekniske fejl og løb nakkerne ind i de hævede daggerter, og hver gang bed de rødhvide sig fast i næseringene og buldrede som bulldogs på speed mod det spanske mål.

Klejne Silvia Navarro, der tidligere har været ond ved Danmark, fik nok efter 18 minutter og overlod buret til Mercedes Castellanos, der kun ramte én bold mod makkerens tre redninger.

De blev simpelt hen skudt sønder og sammen af viljestærke og determinerede danskere, og man ved, det kan blive stort, når Rikke Iversen i en kontra bliver vædret midt på banen, trimler rundt og alligevel får trillet bolden videre til Lærke Nolsøe, der får vredet den klistrede kugle fri af gulvet og perfekt flyver ind over feltet og sætter sømmet i til 10-5.

Sandra Toft stod en brandkamp i det danske mål. Foto: Lars Poulsen

Sandra Toft stod igen et brag af en kamp. 12 redninger inden pausen bankede procenten op på 55, og dette er absolut ikke skrevet for at pille synderligt ved den præstation – men en del af de spanske afslutninger havde ganske enkelt ikke klasse til dette niveau.

VM-sølvvinderne var måske i tankerne ved at tjekke ind og seate sig på flyet hjem…

Danmark førte med hele 17-7 kort før pausen, men lavede også fejl, der gav spanierne mulighed for at plaffe tre ind i rap. Sandra Toft forhindrede i øvrigt i de døende sekunder en fjerde spansk basse.

Så blev hun sendt på afspadsering og ind med Althea Reinhardt, og Jesper Jensen var så sikker på, at den tyr var afhornet, at han sendte Andrea Hansen ud på højre fløj og Maibritt Toft Hansen ind på stregen.

Kathrine Heindahl tog også en slapper, Rikke Iversen sloges nok engang som en bersærk, og danskerne holdt minsandten spanierne stangen, selv om Althea Reinhardt ofte var chance- og redningsløs på frie spanske afslutninger.

Jesper Jensen sendte oven i købet Laura Damgaard ind på et vikariat på fløjen og en første EM-scoring til 28-21, og meget kan man sikkert sige, men manden er i hvert fald ikke nervøs for at skifte opstillinger. Det gjorde landstræneren kampen igennem – hurtigere end selv Ulrik Wilbek, når han var mest højrød i ansigtet…

Der var meget at juble over for de danske spillere. Foto: Lars Poulsen

Danmark fik hævnet nederlaget fra Budapest i 2014, hvor holdet ’kun’ skulle spille uafgjort mod Spanien for at gå i semifinalen. De tabte 22-29, endte i stedet som nummer otte, og Jan Pytlick fik en noget længere juleferie end planlagt!

Danmark fik sparet på kræfterne, selv om midterblokken nok ikke behøver at gå til styrketræning i dag: 60 minutter med de to store spanske betonblandere på stregen krævede en del energi.

Igen masser af fejl, spillere med store udfald og store succeser, men det var alt rigeligt til at pakke de spanske VM-sølvvindere sammen. Nu gælder det så de russiske bjørne, der har ligget og hvilet sig i dagevis, men selvtilliden er i hvert fald i top i det danske coronafængsel.

