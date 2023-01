Danmark er i VM-finalen efter spansk gyser

Danmark er i VM-finalen!

Den spanske tyr blev taget ved hornene og forvandlet til en tam kalv.

Efter en hektisk omgang, hvor nerverne i perioder hang udenpå tøjet lykkedes det for Nikolaj Jacobsens fremragende mandskab at besejre Spanien 26-23 i Gdansk.

Før har Danmark ført komfortabelt mod netop Spanien, og så har de ædt sig tilbage i opgøret. Sådan var det godt nok også tæt på at ende fredag aften. For Pérez de Vargas viste som ventet sig som den mur, han alle dage har været i målet.

Men det var hans evige rival i den anden ende, Niklas Landin, så sandelig også. Og mere til endda.

Landin var det bolværk, den røde klud i fjæset på tyren, der måske gør den rasende, men som denne aften blændede den. Landin stod langt inde i opgøret med en redningsprocent på 50 procent. Det var næsten uvirkeligt.

Annonce:

Især da han med 40 sekunder igen reddede et spansk straffekast, der ellers kunne have givet dem det sidste håb.

Han vil med sikkerhed sige, at det mestendels skyldtes det danske forsvar. Og den giver vi ham. I hvert fald langt hen ad vejen. For Magnus Saugstrup, Henrik Møllgaard, Niclas Kirkeløkke, det var i store perioder dem, var magiske i deres vedholdende og hårde arbejde.

Danmark fik en glimrende start på kampen med to scoringer fra stregen af Magnus Saugstrup, og Magdeburg-stjernen tiltvang senere i første halvdel af halvlegen to straffekast.

Foto: Lars Poulsen

Foto: Lars Poulsen

Spanierne kom hurtigt igen, blandt andet på en kontrascoring, hvor bolden egentlig var ude over sidelinjen.

Men Danmark var i førertrøjen. Det danske angrebsspil var ikke helt så flydende som tidligere i turneringen, hvilket det offensive spanske forsvar skal have ros for. Men stoppe Hansen, Pytlick og Gidsel kunne de ikke, og trioen sværmede konstant omkring dem med indspil, afslutninger og drive, så sveden dryppede af spanierne.

Annonce:

Og så knoklede det danske forsvar. Saugstrup og Møllgaard med Magnus Landin og Kirkeløkke som wingmen. Og når de ikke fik hænder på, var Niklas Landin der.

De Vargas i den anden ende spillede også godt, men han kunne ikke følge Kiel-klepperten Landin, der med hals, ben og arme nappede spanske afslutninger alle steder fra.

På et tidspunkt reddede han tre spanske afslutninger i træk, mens kollegaerne i den anden ende fik et par stykker ind. Det gav lidt luft, da Mathias Gidsel scorede til 8-5. Det blev også 9-5 og 10-6.

Foto: Lars Poulsen

Foto: Lars Poulsen

Det var i den periode, Landin røg op på 50 i redningsprocenter. Og til dig, der forlod folkeskolen mellem 1. og 2. klasse: Det er halvdelen af alle afslutninger.

Spanierne kom igen til scoring efter 23 minutter efter en kontra, men danskerne brokkede sig, fordi de mente, bolden igen havde været ude over sidelinjen.

Annonce:

Og da en spaniers afslutning kort efter ramte Niklas Landin tæt ved hovedet, blev den danske målmand rasende og fløj i totterne på de spanske spillere. Det udviklede sig til håndgemæng, og dommerne måtte tage VAR i brug. De vurderede dog, at bolden havde ramt Landin på brystet/skulderen, og det endte i stedet med spansk frikast.

Det lykkedes danskerne at holde hovederne kolde efter en timeout, og mod slutningen lykkedes det endda at få øget forspringet til pauseføringen 15-10.

Men nøj hvor det holdt hårdt efter pausen.

Landin holdt niveauet, og Vargas lod ham ikke noget efter i den anden ende. Og de første ti minutter gik det fint. Danmark holdt forspringet. Men nu var det ikke Ungarn, de mødte denne sveddryppende og hæsblæsende aften i Polen. Og spanierne åd sig stille ind i kampen igen. Fra 15-20 til 19-20, inden Emil Jakobsen fik stoppet den danske blødning.

Foto: Lars Poulsen

Foto: Lars Poulsen

Og i stedet for at det blev helt lige, lynede først Niclas Kirkeløkke og derpå Simon Pytlick (med sin sjette scoring), og så førte Danmark 23-20 med knap syv minutter igen, og da Landin med seks minutter igen tog endnu en afslutning udefra, begyndte det for alvor at smage af dansk VM-finale.

Annonce:

Og da indskiftede Lukas Jørgensen flåede sig fri midt for mål og bankede den ind til 25-20, lignede det en afgørelse. Men spanierne blev ved. To reduceringer så der stod 25-22 med godt to minutter igen, og så pressede spanierne løs i forsvaret. En reducering i et tom mål efter 58 minutter og 20 sekunder, og så var den danske føring nede på to mål.

Mathias Gidsel fik tiltvunget sig et straffekast med et minut og otte sekunder igen, men Vargas reddede for anden gang et Mikkel Hansen-straffekast. Det hele ebbede dog ud for spanierne. De havde en sidste chance med 40 sekunder igen, da de fik straffe. Men Landin reddede selvfølgelig, og dermed slukkedes det sidste spansk håb.