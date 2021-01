Danmark er i VM-finalen i håndbold

Adios amigos!

Danmark spillede sig efter en periodisk forrygende offensiv opvisning i VM-finalen. 35-33 over Spanien efter 18-16 ved pausen fortæller alt om, hvor styrkerne lå i det opgør: To forrygende offensiver mod to langt fra dirkefri forsvar – og målmænd uden mange redninger.

Niklas Landin havde dog et par af de helt store, som da han leverede en pragt-parade ved 33-31 i et opgør, Danmark førte komfortabelt – troede vi – ved 33-29. Men scoringerne raslede ind uden ende, og det blev lige så sindsoprivende spændende til sidst som i den ordinære kamp mod Egypten for nylig.

Forspringet var næsten ædt ved 34-33 og et lille minut tilbage. Spansk timeout og Ruben Marchan igennem på venstre back med en afslutning, der tog underkanten af overliggeren – og sprang i spil. Ti sekunder tilbage og dansk bold. Timeout…

Det blev til en ny gyser, men denne gang klarede Danmark ærterne i ordinær spilletid. Foto: Ritzau Scanpix

Denne gang bevarede Mikkel Hansen og Co. blodet koldt. Spanierne lod Lasse Svan stå, veteranen gik ind over trods en monster tackling og scorede sejrsmålet. Hold dog kæft for et nyt drama, og nok engang med Lasse Svan som manden, der afgør ærterne.

Nu venter Sverige i finalen på søndag. Det bliver en fest!

Pas på råbte kollegerne umiddelbart, da sirenen havde hvæset færdig. Der kom noget tungt flyvende gennem luften, hvilket viste sig at være kampbolden, som den spanske keeper frustreret gav et los, så den med et brag landede lige foran TV2 og Ekstra Bladet langt oppe på tribunerne.

Det blev en ny kamp kun for stærke maver!

Hvis der overhovedet herskede tvivl om Mikkel Hansens helbredstilstand, så kan man da vist roligt sige, at manden fra Paris var én spillende lægeerklæring. Stjernen stillede op som dirigent, skarpskytte og bøddel i en entré af en anden verden.

Mikkel Hansen havde sidste eller næstsidste hånd og næve i stort set alt i starten og var direkte involveret i 11 scoringer inden pausen. Seks basser på otte forsøg – og den sidste var altså et desperat attentat tæt på pausevræl – og fem solide assister.

Vi kan vist godt udskrive Mikkel fra lazarettet…

Spanien stillede fra start i 5:1 forsvar. Nikolaj Jacobsen svarede igen ved at spille syv mod seks fra start, og det virkede, fordi der blev spillet med enorm koncentration, få fejl og masser af tempo.

De danske verdensmestre skal søndag forsvare titlen mod Sverige. Foto: Ritzau Scanpix

Spanierne fulgte med til 8-7, men Danmark suste videre til 11-7 og op på 13-8 efter små 20 minutter. Men de rutinerede iberere knoklede videre, udnyttede en dansk udvisning og fejl, og vupti. Forspringet blev spist og var kun på 18-16 ved pausen.

Alt for snævert – og alt for mange mål i det hele taget.

Kevin Møller blev sendt i aktion og leverede få men store redninger, Mathias Gidsel snoede sig igennem det spanske forsvar og demonstrerede fodskifter hurtigere end hos folk, der virkelig er ramt af ’The Cairo Quickstep’.

Det kom til at præge forsvarsspillet, at Henrik Møllgaard blev narret ud i sin tredje udvisning og rødt kort efter 39 minutter. Danmark førte da 25-21, men de spanske dræbersnegle åd langsomt men sikkert løs af differencen.

Niklas Landin vendte tilbage med kæmpe redning, og Danmark var også under en heldig stjerne, da han smed bolden væk, og spanieren blindt sendte den retur, så Olsen kunne spille Mikkel fri til 29-27.

Så kom Mathias Gidsel som en nytårsraket uden stang farende ind og blev knaldet ned af den spanske armada. Straffekast og 30-28. Og ti minutter retur.

Niklas Landin med et lille mirakel ved 31-29. Han var i knæ, men fik lige en lap på et spansk forsøg og dansk chance for lidt tiltrængt valium, men det blev en kamp, der aldrig ville dø.

Det kunne være gået alle vegne, i flere forlængninger og straffe. Men gudskelov for den malerklat, der sad under den danske overligger – og for Lasse Svans kølige træffer til sidst.

Sikket brøl!

Mikkel Hansen og Danmark er igen i VM-finalen. Foto: Ritzau Scanpix

