Danmark er i VM-semifinalen

GRANOLLERS (Ekstra Bladet): Danmark er klar til semifinalen ved VM! Det er den lyse version af løjerne på en lun, catalansk tirsdag, hvor Danmark i dén grad blev udfordret af Brasilien.

Danmark måtte slide hårdt kampen igennem, inde spillerne med hvinende og flænsende jubelskrig kunne kaste sig om hinandens halse og puste ud efter en hæsblæsende gang håndbold og en sejr på 30-25 efter 14-13 ved pausen.

Halløj for et drama. Nu har nationen skreget efter kvalificeret modstand til Sandra Toft og co., der sandt for dyden også har kunnet bade sig gennem kampe mod nationer som Congo, Tunesien, Sydkorea og så videre - og indtil mødet med Brasilien ikke havde vundet en kamp med under 11 kasser.

Danskerne kunne juble over en overbevisende kvartfinaleindsats. Foto: Lars Poulsen

Kvinderne fra sambanationen og de evige sandstrande med caipirinhaer og paraplyer i isafkølede glas var ikke spået store chancer mod Danmark i kvartfinalen - af os andre ... Men det var de da befriende ligeglade med og gik på banen med enorm gejst, et periodisk ultra-offensivt forsvar, der voldt Mie Højlund og hendes kumpaner enorme udfordringer.

Danmark havde været i kolossale problemer, hvis Sandra Toft ikke havde valgt at følge op på alle de storkampe, hun og Althea Reinhardt har leveret hidtil som slutrundens suverænt stærkeste makkerpar.

11 redninger alene inden pausen siger alt om, hvor presset Danmark var i en kamp, hvor det så heller ikke pyntede, at de hvidblusede brændte to straffekast, at Anne Mette Hansen hurtigt rendte ind i to udvisninger, og Kristina Jørgensen spillede nervøst og lavede fejl.

Landstræner Jesper Jensen havde styr på dagens modstander. Foto: Lars Poulsen

Danmark førte 6-3 og 11-8, men var udfordret i begge ender af banen af de rapfodede sydamerikanere, der såmænd kunne være gået til pausen i front - men fejlede, og så kunne Mie Højlund med en lang, præcis aflevering spille Trine Østergaard blank til scoring 14-13, som var stillingen ved pausen.

Jublen over dén kasse sagde vist alt om, hvor pressede de danske spillere var på det tidspunkt.

Anne Mette Hansen fyrer den af. Foto: Lars Poulsen

De fleste ville have spået, at de rapfodede samba-artister ville løbe tør for krudt, kugler og kræfter efter 20-25 minutter af kampen, men den manual havde Bruna de Paula og hendes slagssøstre glemt at læse.

Det tog Danmark mere end tre kvarter at slå et lille hul på fire kasser, og man følte sig på intet tidspunkt forsikret imod, at sydamerikanerne ikke ville stjæle tilbage af den føring. Nervøsiteten var til at spore og næsten lugte i en dansk indsats med mange brændte forsøg og en pæn sjat tekniske fejl - ofte fremprovokeret af Brasiliens alternative offensiv i defensiven.

Det var først otte minutter før tid og ved en dansk scoring til 27-22, at de pænt mange danske tilskuere i hallen for alvor kunne føle sig sikre på dansk sejr.

Den er hjemme. Foto: Lars Poulsen

Hver og én plus de mange fans foran skærmene kan passe sende en venlig tanke til Sandra Toft, der var tæt på at runde en snes redninger i en kamp, hvor Lærke Nolsøe var imponerende iskold efter en sløj kamp mod Tyskland.

Sandra Toft snuppede selvfølgelig også lige det sidste brasilianske straffe i opgøret

Danmark møder i semifinalen på fredag vinderen af onsdagens kvartfinale mellem Sverige og Frankrig.