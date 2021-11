Danmark får EM-værtskab i håndbold

Der bliver masser af landsholdshåndbold fra øverste hylde på dansk jord de kommende år.

I forvejen står det klart, at kvinde-VM og herre-VM kommer til Danmark i henholdsvis 2023 og 2025, og lørdag blev det officielt, at EM for begge køn også er på vej.

Danmark skal således sammen med Norge og Sverige lægge håndboldhaller til herre-EM i 2026 og kvinde-EM i 2028.

Det blev afgjort på en kongres i Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) i Wien lørdag.

Der var ikke den store spænding om, hvorvidt den skandinaviske trio af lande ville få tildelt værtskaberne. De var således i begge tilfælde ikke oppe imod nogen andre bud.

Ved herre-EM i 2026 kommer Jyske Bank Boxen i Herning til at danne ramme for endnu en finale i en håndboldslutrunde, mens medaljerne ved kvinde-EM i 2028 skal fordeles i Oslo.

Man skal blot tilbage til 2020 for at finde den seneste EM-slutrunde for kvinder i Danmark. Sidste gang, herre-EM var i Danmark, var i 2014. I 2019 delte Danmark værtskabet for herre-VM, som danskerne vandt, med Tyskland.

Danmark deler i 2023 ligeledes kvinde-VM-værtskabet med Norge og Sverige, mens der ved herre-VM i 2025 også skal spilles kampe i Norge og Kroatien.

Værtskaberne for kvinde-EM i 2026 og herre-EM i 2028 blev også tildelt lørdag. Rusland skal afholde kvinde-EM i 2026, mens Spanien, Portugal og Schweiz tager sig af herre-EM i 2028.