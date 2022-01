Danmark fik spanskrøret: Stor nedtur i EM-semifinalen

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Hvad var det lige, der foregik?

Nikolaj Jacobsen må have grublet over svaret gennem det meste af semifinalen mod Spanien, hvor den danske offensiv svigtede totalt og kostede billetten til kampen om guld.

Spanien vandt 29-25 efter at have været bagud 13-14 ved pausen.

Den danske bredde er blevet rost til skyerne ved dette EM, men paradokset ville, at det meste af stjerneparaden svigtede fredag aften.

Så bliver det svært at komme nogen vegne. I hvert fald til finalen.

Hverken stjernerne eller bredden leverede på topniveau i dag. Foto: Jens Dresling

Danmark gav ellers sig selv et gunstigt udgangspunkt for succes i begyndelsen af affæren.

Niklas Landin er tidligere i karrieren blevet kåret til verdens bedste målmand, og i første halvleg viste han hvorfor.

Den danske anfører lukkede fuldstændig ned for de spanske skytter og leverede med afstand sin bedste halvleg ved slutrunden.

Den kunne dårligt komme på et bedre tidspunkt, for der var i sandhed brug for redningerne på en aften, hvor den danske offensiv for første gang i turneringen havde enorme problemer. Mikkel Hansens små genialiteter kunne ikke opveje den høje fejlprocent, ligesom Gidsel kun glimtede i korte perioder og oftest blev klemt inde over midten.

Mikkel Hansen funklede i momenter, men der var også for mange svipsere undervejs. Foto: Jens Dresling

Nikolaj Jacobsen tog sig hurtig til hovedet nede på sidelinjen, alt imens Danmark kylede nemme bolde væk i begyndelsen af kampen. Og efter 11 minutter og 48 sekunder tog han så også selv timeout-kortet og smed det.

På det tidspunkt var stillingen 3-2 til Danmark!

Det fortalte en historie om to målmænd, der leverede på voldsomt højt niveau. Problemet for Danmark var, at Gonzalo Pérez de Vargas kun skruede op for sit niveau i anden halvleg, mens Landin mistede grebet i den anden ende.

Her havde Danmark fortsat ikke fundet noget, der mindede om løsninger på problemerne i det etablerede angrebsspil.

I kampens indledning levede Nicklas Landin til fulde op til prædikatet som verdens bedste målvogter. Det var han ikke efter pausen: Jens Dresling

Mikkel Hansen, der ellers har haft et forrygende tag på Spanien i løbet af det seneste år, hvor han leverede imponerende 12 træffere over to omgange, da Danmark i 2021 både slog dem i VM- og OL-semifinalen.

Tredje gang blev uheldets gang. Hansen ramte ikke topniveauet, men det var der heller ingen af holdkammeraterne, som gjorde.

Og når selv Emil Jakobsen begynder at brænde flere gange i fri position fra fløjen i løbet af en kamp, er det en af de der aftener …

Nikolaj Jacobsen har to VM-guldmedaljer som landstræner, men han må vente et stykke tid med sin første EM-titel som landstræner. Foto: Jens Dresling

Ti minutter inde i anden halvleg bragte Spanien sig foran for første gang, og siden så de forsvarende mestre sig ikke tilbage.

Danmark forsøgte at iværksætte et comeback mod slutningen, men det blev for tandløst.

I den anden ende sagde Spanien fortsat tak for tapas og serverede nu også offensiv håndbold af meget høj klasse. Bid for bid åd de sig tættere på overraskelsen. Særligt takket være Aleix Gomez, der stod for 11 træffere og blev opgørets topscorer.

Efter 60 minutter var sejren en realitet. Europamestrene er i finalen. EM-favoritterne skal kæmpe om bronze.