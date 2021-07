Danmark går ind i trusse-gate

Trussegate fortsætter. De norske kvinder har taget kampen op ved det beach-EM, der netop i disse dage udspiller sig i bulgarsk sand i ferieparadiset Varna ved Sortehavet.

Mens mændene må spille i shorts og bluser, bliver kvinderne dikteret at spille i tætsiddende sports-BH’er med dybe udskæringer ved armene og i bikinitrusser, der max må være ti cm på siderne.

De høje og aldrende herrer i såvel EHF som IHF vil helt indlysende se kvindeligt, brunt maveskind, og de er måske ligeglade med at blive kaldt mandschauvinistiske, kønsdiskriminerende og gammeldags.

Bare der kommer nogle husarer gennem tælleapparaterne og nogle penge i kassen.

De norske spillere foretrækker at spille i tights, men bliver truet med personlige bøder på 500 kroner og ikke præciserede straffe til holdet, hvis de ikke makker ret.

Det danske landshold, der har forrygende succes i det bulgarske sand og lørdag møder Polen i kvartfinalen, bakker op om den norske protest i tekstilsagen.

Sandra Therkildsen plaffer kuglen forbi den kroatiske målmand. Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Spillerne ønsker ikke at udtale sig, men ønsker her og nu at fokusere på de sportslige udfordringer.

Generalsekretær Morten Stig Christensen har følgende kommentar:

- I Dansk Håndbold Forbund finder vi det grundlæggende yderst problematisk med forskellen mellem kønnenes påbudte beklædning i sporten, og derfor støttede vi i foråret det norske forslag til EHF Kongressen om at få reglerne for beklædning ændret – i øvrigt sammen med flere andre lande, siger Morten Stig Christensen.

- Vi har ligesom det norske forbund søgt om dispensation til at bære tights, men har fået afslag. Et afslag, som vi ikke har tænkt os at efterprøve ved dette mesterskab, siger generalsekretæren.

- Vi har i samråd med beachlandsholdene besluttet at holde fokus på de sportslige præstationer og forsvaret af titlen som europamestre. Men det betyder ikke, at vi stopper med at kæmpe for en mere moderne tilgang til køn og påklædning i fremtiden, siger Morten Stig Christensen.

Danmark støtter altså de norske jenter – bare ikke PÅ banen. Kvindelandsholdet savede nordmændene over med 2-0 (25-18, 19-18) i den sidste mellemrundekamp, vandt puljen og møder lørdag kl. 11 Polen i kvartfinalen. Om alt går vel, er der semifinale lørdag kl. 17.

Det danske herrelandshold er også stærkt kørende i Varna - og pænt klædt på! Holder spiller kvartfinale lørdag middag. Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Begge danske landshold – både dem i trusser og dem i shorts – er forsvarende europamestre fra 2019, og mændene har heller ikke glemt de finurlige tricks og rappe piruetter.

Mændene sluttede mellemrunden af med 2-0 over Frankrig (22-14, 23-7), vandt puljen og møder lørdag kl. 12 Portugal i kvartfinalen – en evt. semifinale spilles kl. 18.

Du kan følge kampene på www.ehfTV.com, hvis du trænger til at komme ind i skyggen og se andre svede i sandet…