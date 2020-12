Danmark holder liv i semifinaledrøm med sejr over Sverige

Endelig kom hun i gang, og selvfølgelig bankede Mette Tranborg også den sidste kasse ind til 24-22, da Danmark holdt liv i drømmen om en EM-semfinale med en nervøs sejr over Sverige.

Det stod på forhånd klart, at et nederlag ville slukke drømmen om at gå i semifinalerne, men afgørende redninger fra Althea Reinhardt bl.a. på straffe, en vital scoring af Mia Rej til 23-22 – og at Sandra Toft til sidst kunne psyke Nathalie Hagman til at skyde højt over på straffe, afgjorde dramaet.

Tre stråler i svensker-drama

Mette Tranborg tyrede bolden ind til 24-22, og så brød spillerne ud i hektisk jubeldans og skrig, der kunne høres til Ikast…

Det var hendes sjette træffer på ni forsøg i en kamp, der blev et drama uden sidestykke. For to år siden snuppede Sandra Toft et straffe fra veninden Nathalie Hagman, og Danmark vandt åbningskampen i Nantes. Fredag aften blev hun sendt ind til den samme duel og behøvede ikke røre bolden – svenskeren jernede den simpelt hen over kasssen.

Foto: Lars Poulsen

Men også varm tak til Althea Reinhardt!

Kvinden fra falsterske Horbelev var iskold og redde paragrafferne, da hun nappede nok et straffekast ved 22-21 i et opgør, hvor der blev bidt negle og skåret tænder, så der formentlig skal en tandtekniker og en neglespecialist ind i rød zone en af de nærmeste dage.

Det blev et kæmpe slagsmål og lignede i perioder mere VM i græsk romersk brydning.

Spillet var i perioder jammerligt, kampen blev tænderklaprende tæt, det var dramatisk til det sidste – og det burde det egentlig slet ikke have været.

Mette Tranborg fik endelig hul på bylden, Mie Højlund fik chancen fra start, Althea Reinhardt kom som sagt ind og gjorde en forskel, Mia Rej styrede i perioder formidabelt, Rikke Iversen sloges som en besærk i forsvaret.

Mange lykkedes med noget – men alle gjorde sig skyldige i det, holdet kom til at slæbe med kampen igennem: Et hav af fejl. Helt utroligt mange faktisk – og så blev der brændt chancer i et antal, så man skulle tro det var løgn.

Kæmpe chancer, om end der denne fredag trods alt blev scoret på de hårdt tilkæmpede straffekast.

De danske stridskvinder så ellers både rolige og determinerede ud fra start, og der blev sandt for dyden jublet igennem på både bane og bænk ved hver en scoring eller saftig parade i forsvaret.

Foto: Lars Poulsen

Sandra Toft lagde lige ud med at parere Nathalie Hagman på straffe og kort efter klubkammeraten fra Brest, Isabelle Gullden, i samme disciplin, og den danske målmand hånede højlydt igennem med masser af lyd og vinderattitude.

Det lignede også en kamp, hvor de rød-hvide hurtigt kunne slå hullet, for trods en treven start gik Danmark hurtigt i front og førte efter 20 minutter med 10-7 og havde alle muligheder for at øge føringen betragteligt.

Men når man skal bruge 25 forsøg på at score 13 basser bari første halvleg, jaeh… Så kan man selvfølgelig tro, at de svenske keepere havde en fantastisk dag inde foran de seks kvadratmeter kasse med net – men det var sådan set ikke tilfældet.

Danskerne brændte simpelt hen de mest utrolige chancer på. Rikke Iversen stjal et par bolde i forsvaret, da Danmark førte 9-7, men først Mie Højlund og siden Lærke Nolsøe skød ved siden af boksen. Helt frie!

Foto: Lars Poulsen

Danmark skulle bruge vanvittige 42 forsøg på at score de 24 mål!

Uafgjort mellem Rusland og Frankrig i kampen inden gjorde regnestykket helt enkelt: Et nederlag ville definitivt slukke drømmen om en EM-semifinale.

Anden halvleg startede mildest talt nervøst. Anne Mette Hansen lavede hurtigt to fejl – tabte simpelt hen bolden – og Trine Østergaard ragede sig ud i både straffe og helt korrekt udvisning, og bum! Så første svenskerne pludselig igen.

Men efter en mavesårs-truende kamp er Danmark stadig i spil i turneringen. Men man må også bare sige, at niveauet aldrig nåede det, man så i kampen forinden mellem Frankrig og Rusland.

Og de to store nationer spillede endda deres anden kamp på to dage. Danmark var sidst i aktion i tirsdags.

Kevins exit understreger, at F1 har et problem

Ekspertens råd: Skift danskere ind!

'Han er det sjældent attraktive valg'