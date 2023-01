Danmark indkalder ny spiller

Særligt to spillere går igen, når landsholdet skal udpege de spillere, der kommer til at feste vildest, hvis Danmark vinder VM i håndbold

Rasmus Lauge har ikke spillet de to første gruppekampe og kommer heller ikke i aktion mod Tunesien tirsdag, da han har problemer med læggen.

Landstræner Nikolaj Jacobsen har derfor valgt at indkalde Michael Damgaard til VM-truppen og samtidig skifte Lauge ud. Han forbliver hos truppen og kan skiftes ind igen senere under slutrunden.

32-årige Damgaard træner med første gang mandag eftermiddag.

- Jeg glæder mig til at komme til VM – det er jo det ypperste, at man kan få lov til at repræsentere sit land ved et stort mesterskab.

- Samtidig ønsker jeg selvfølgelig Lauge god bedring og håber, at han snart bliver klar igen. I mellemtiden vil jeg yde mit bedste for holdet, siger Michael Damgaard.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Damgaard lige inden træningen.

Michael Damgaard har stor slutrunde-erfaring med Danmark. Det er otte år siden, han debuterede i slutrunde-sammenhæng ved VM i Qatar.

Han vandt OL-guld i 2016 i Brasilien og blev tysk mester med Magdeburg og Magnus Saugstrup sidste år.

Venstrebacken har dog ikke været med ved hverken VM i 2019 og 2021, OL i Tokyo eller EM sidste år.

Nikolaj Jacobsen havde i alt fem udskiftningsmuligheder i truppen under VM og har nu fire tilbage.

Desuden er Henrik Møllgaard ikke med ved dagens presseseance og træning, da han skal give sin ankel ro efter uheldet på banen søndag.

