Danmark jagter ny landstræner: - Gule lamper blinker

Går du med drømmen om at blive dansk landstræner? Så er jobbet ledigt, hvis du ellers har kvaliteterne til at lede nationens bedste håndboldspillere på kvindesiden.

De står nemlig uden chef på sidelinjen, og det har de gjort siden 8. januar, da Klavs Bruun Jørgensen og Dansk Håndbold Forbund (DHF) slog op med hinanden. Kemien var der ikke længere, lød den fælles forklaring.

Nu er det så tid til at komme videre, og i forbundet er man mere end klar til at indlede et nyt forhold. Og gerne inden marts, hvor landsholdet har første samling efter VM-slutrunden i Japan.

Men hvordan går det så med den proces? Og hvem er det egentlig, de leder efter?

Sportschef i DHF, Morten Henriksen, ønsker vanen tro ikke at kommentere konkrete navne, men han har en del af svaret.

- Vi vælger den tilgang, at vi ønsker at snakke med flere kandidater. Det kan komme til udtryk ved, at der kommer en første runde, hvor vi snakker med et antal kandidater, og er der noget spændende, går vi videre til anden runde.

- Det er jo ikke, fordi vi tager 15 personer ind til samtale, men vi prøver at belyse det lidt bedre, siger Morten Henriksen til Ekstra Bladet.

- Vi kigger på en beskrivelse, som vi mener er bedst mulig i forhold til at bringe landsholdet videre hen, hvor vi gerne vil have det. Det vigtigste er at få mest ud af A-landsholdet, men når det er sagt, ønsker vi også en person, som besidder kompetencerne til at præge talentudviklingen, siger Henriksen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Klavs Bruun Jørgensen nåede at stå i spidsen for de danske håndboldkvinder i syv slutrunder. Foto: Lars Poulsen

Det sidste punkt spiller en væsentlig rolle.

Det triste VM-exit, hvor Danmark tog afkørslen ved 9. pladsen og drejede af før kvalifikationen til OL, viste med al tydelighed, at der er brug for forbedring i fremtiden.

- Der er nogle gule lamper, som blinker omkring udviklingen. Hvis vi skal indfri vores ambition om at være et hold, der på forholdsvis fast plan kan tage medaljer ved mesterskaber, er vi vanvittig afhængige af, at spillerne udvikler sig både i klubberne og i vores regi for at kunne præstere, siger Henriksen.

Den slags kræver hård konkurrence, og denne bliver selvfølgelig skærpet af antallet af spillere. Her er der på damernes side en udfordring.

- Når vi kigger ud over håndbold-landskabet lige nu, er der en forskel på dame- og herresiden. For herrernes vedkommende er der markant flere, der spiller håndbold i ungdomsårene, mens der her er et større frafald på damesiden.

- Når vi skal vælge spillere, betyder det jo så, at der ikke er så mange at vælge mellem, fortæller Henriksen.

Han påpeger, at der også ligger en udfordring gemt, når det gælder arbejdet med de unge kvinder og processen, hvor de skaber fundamentet til at bygge sig til tops.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sportschef i DHF, Morten Henriksen, håber, at der er en ny landstræner på plads for kvinderne, inden næste samling i marts. Foto: Lars Poulsen

- Vi ser også, at der umiddelbart er flere ’enere’ med de her unikke spidskompetencer blandt herrerne. Her er spørgsmålet så, hvad der skal til på damesiden, for at vi kan udvikle mange flere af dem også. Vi skal se på, hvordan vi kan skabe de spillere, siger Henriksen.

- Når man træder ind i en hal, og der løber piger rundt på 15-16 år, ønsker de ikke at fejle. Det giver nogle udfordringer i forhold til den periode, de er i, hvor man øver sig. For det er der, at fejl gør dig bedre.

- Karikeret sat op kan man sige, at hvis drengene træner i den ene ende og pigerne i den anden, vil man se, at drengene eksperimenterer og hurtigt laver fejl, mens pigerne bliver mere presset af at fejle, fortæller sportschefen.

Den nuværende Molde-træner, Helle Thomsen, har været nævnt som en af favoritterne til jobbet som ny dansk landstræner, ligesom Esbjerg-træner og eks-landsholdsspiller Jesper Jensen menes at være blandt topkanidaterne.

