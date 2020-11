Danmark kan afholde hele EM-slutrunden i håndbold

Uanstændigt og en svinestreg, Joy

I sidste uge trak Norge sig som medvært ved det forestående EM i håndbold, og nu er det helt officielt, at overtager Danmark den norske del af EM og afholder hele slutrunden.

Det bekræfter kulturminister Joy Mogensen over for Ritzau.

- Til alle jer, der har knoklet for at stable EM i håndbold på benene, og alle der glæder sig til at følge med: Der er nu grønt lys til, at hele EM i håndbold kan afvikles på dansk jord, siger kulturminister Joy Mogensen (S) til Ritzau.

Det sker, efter at Venstres idrætsordfører afslørede nyheden på Twitter.

- Fuldt EM i håndbold for kvinder afholdes i Danmark, skrev Sten Knuth.

Danmark skulle oprindeligt kun have afholdt halvdelen af slutrunden, men Norge trak sig sidste mandag på grund af coronarestriktioner i landet.

Dansk Håndbold Forbund accepterede i stedet at afholde hele slutrunden i Herning og Kolding, men regeringen med Kulturministeriet i spidsen har hidtil ikke villet godkende Danmarks fulde værtskab på grund af frygt for smittespredning.

- Vi har i de sidste dage knoklet med vurdering af den sundhedsprotokol, som DHF har lavet og også strammet op på, lyder det fra Joy Mogensen i en skriftlig kommentar til Rizau.

- Det er ikke nemt at afholde store internationale begivenheder midt i en global sundhedskrise. DHF har fuldt fokus på en stram protokol, og der hviler et enormt stort ansvar på DHF's skuldre for at afholde EM så forsvarligt som muligt og med fuld overholdelse af reglerne i protokollen.

- Sundhedsmyndighederne kommer også til bidrage med yderligere rådgivning omkring afholdelse af turneringen, siger Joy Mogensen.

Bobler i Herning, Silkeborg og Kolding

De 16 hold skal indkvarteres på hoteller i Herning, Kolding og Silkeborg

Frederikshavn skulle oprindeligt have lagt hal til en del af slutrunden, men de kampe blev flyttet til Herning af hensyn til situationen med coronasmitte blandt mink i Nordjylland.

Lørdag varslede formand Per Bertelsen, at DHF kunne blive nødt til at trække stikket, men efter søndagens bestyrelsesmøde fastslog forbundet, at man arbejdede videre med planlægningen.

Det lader til, at de kan fortsætte med det de kommende ti dage frem mod åbningskampen.

EM spilles fra 3. til 20. december.

Sandra Toft og resten af de danske spillere kan se frem til finalerunde i Danmark, hvis alt klapper. Foto: Lars Poulsen