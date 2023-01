Danmark kan løbe ind i Ungarn eller Sverige

Hvis det danske herrelandshold i håndbold som forventet spiller sig videre til knockoutfasen ved VM i håndbold, bliver enten Sverige eller Ungarn modstanderen i kvartfinalen.

Det står klart, efter at mellemrundens gruppe 2 blev færdigspillet søndag.

Her snuppede Ungarn andenpladsen i gruppen ved at banke Kap Verde 42-30 søndag eftermiddag. Efter fem timer på pinebænken kunne ungarerne så endelig juble, for holdet var afhængig af svensk hjælp. Den fik de, da Sverige vandt 32-30 over Portugal.

Havde portugiserne vundet mod de reservespækkede og til tider sjuskede svenskere, ville Portugal have taget andenpladsen og kvartfinalebilletten.

Portugiserne havde et par føringer i anden halvlegs begyndelse, men kunne ikke holde kadencen, og så forduftede muligheden for avancement.

Danmark spiller sin sidste kamp i mellemrunden mandag aften mod Egypten, og den kamp afgør, om Danmark skal møde Sverige eller Ungarn i Stockholm på onsdag.

Hvis Danmark vinder over Egypten og tager førstepladsen, bliver Ungarn kvartfinalemodstanderen, mens uafgjort eller et dansk nederlag giver en på papiret noget sværere nabodyst mod Sverige.

I teorien kan Danmark misse avancement, men det kræver, at Danmark taber til Egypten, og Kroatien vinder over Bahrain og samtidig indhenter en målforskel på 22 mål på Danmark.

Også mellemrundens gruppe 1 blev afgjort søndag aften med gruppefinalen mellem Frankrig og Spanien.

Begge havde maksimumpoint før kampen, men nu har kun Frankrig den status efter sejren på 28-26.

Dermed bliver Frankrig etter og Spanien toer.

Først mandag aften kender de deres respektive modstandere i kvartfinalen, når Tyskland og Norge har spillet gruppefinale i gruppe 3.

Frankrig skal som gruppevinder møde nummer 2 fra gruppe 3 i kvartfinalen.