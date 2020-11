Danmark klar til at overtage Norges EM

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kan Kolding blive værtsby for to EM-puljer, og finalerunden flytter fra Trondheim til Herning

Norge giver formentlig op – Danmark overtager forpligtelserne og bliver ene-arrangør af EM i kvindehåndbold i december.

Norge har af EHF fået frist til tirsdag, men det ligger allerede nu i kortene, at nordmændene ikke kan få dispensation for de stramme corona-regulativer i landet, og derfor kan det norske forbund ikke stå som arrangør af to indledende puljer i Trondheim – plus selve finalerunden med semifinaler, finale og placeringskampe.

Den sidste del af festen flytter i givet fald til Herning, der hele tiden har skulle være værtsby for Danmarks gruppe og mellemrunden og senest også har fået den gruppe med bl.a. Sverige, der ikke kan afvikles i Frederikshavn på grund af mink-situationen i Vendsyssel og tilliggende herreder.

Sandra Toft og resten af de danske spillere kan se frem til finalerunde i Herning, hvis tingene flasker sig. Foto: Lars Poulsen

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Kolding udpeget som ny værtsby for den norske del af arrangementet. Det vil blive officielt meddelt senere, hvis DHF kan komme til enighed med EHF. Det forventes at det norske håndboldforbund allerede i dag må kaste håndklædet i ringen.

Hvordan økonomien kommer til at hænge sammen er uvist. DHF plejer at lave pæne overskud på slutrunder, men forbundet har denne gang måttet skrue ambitionerne ned, så det blot handler om at få økonomien til at løbe rundt inklusiv et mindre ekstra milliontilskud fra EHF. Der er hverken billetsalg eller overskud på fadøl og pølser denne gang.

Formand Per Bertelsen har afvist, at DHF vil påtage sig værtskabet af den norske EM-afdeling, hvis det påfører DHF tab. Omvendt ligger det ikke i kortene, at DHF kan få støtte fra den danske stats coronapuljer.

- Jeg har ingen kommentarer, siger Per Bertelsen.

- I fredags gik vi, det norske forbund og EHF ud med en fælles pressemeddelse, og derfor er der ingen, der kommenterer noget, før den norske præsident ringer til mig. Jeg talte med ham så sent som i aftes, og det er vores håb, at Norge kan løse opgaven, siger DHF-formanden.

Men I har vel forberedt jer på, at det ikke bliver tilfældet?

- Vi har hele tiden sagt, at hvis Norge bliver tvunget til at slå op i banen, så må vi se, om vi kan finde en løsning på det i Danmark. Jeg tror fortsat, det lykkes for dem.

Men hvis ikke?

- Nu skal de have lov til at arbejde i Norge.

Og så er der vel økonomien?

- Vi brænder ikke for at overtage arrangementet, men vi vil godt deltage i en løsning, der ikke koster os noget. Hvis det går så galt, og man kommer til os, så er det en forudsætning, at EHF overtager alle omkostninger.

