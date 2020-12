Danmark klar til EM-semifinale efter storsejr over Rusland

Spasiba!

Tak for underholdningen. Underdogs kan i den grad bide fra sig, Danmark smadrede Rusland med 30-23 efter 13-9 ved pausen, og Sandra Toft og hendes klistrede kumpaner er klar til semifinale på fredag mod Norge.

Normalt ville man kalde dem lettere chanceløse i den udfordring, men som holdet er steget gennem turneringen og præsterede tirsdag aften, må det risle nervøst ned ad de norske rygge lige nu.

Jesper Jensens landshold har fået et ufatteligt højt bundniveau. Topniveauet… Det er højt, og vi har slet ikke set loftet endnu. Spillerne vokser simpelt hen individuelt og som hold for hver opgave, de løser under dette underlige EM.

Det danske hold viste nye højder mod russerne. Foto: Lars Poulsen

De sled som kamphunde, bed sig fast i de russiske bjørnepelse og sloges for kvinde- og fædreland, så blodet drev og sveden sprøjtede.

Kan man tvinge Volga til at løbe baglæns? Ja, det her landshold kan!

Mon ikke shotglassene hjemme i Rusland hos koleriske Jevgenij Trefilov har danset kasatjok om vodkaflasken, mens den gamle mestertræner så sit elles nærmest uovervindelige landshold blive reduceret til en flok rådvilde kvinder i kamp mod jernhårde danske ladies.

De smadrede os ud af EM for to år siden med en sejr på 11 mål, men denne tirsdag aften i en tom Boxen i Herning var det efterfølgeren Ambros Martins disciple, der fik en lektion i tempofyldt angrebsspil med masser af variationer over få temaer.

Men hold kæft hvor Mie Højlund og Co. svingede taktstokken effektivt i de bedste, vi har set på den front i nyere tid. Mie Højlund er ikke lykkedes med så voldsomt meget hidtil i slutrunden, men slagtermesterens datter var fræk som – ja, en slagterhund – og fandt den helt rigtige timing i brud, finter, afleveringer og skud.

Voldsomt imponerende. Som Sandra Toft i målet nok engang, bidske Rikke Iversen, det forrygende forsvar omkring Line Haugsted, Heindahl med flere. Ingen nævnt – ingen glemt.

Jesper Jensen og hans spillere er i EM-semifinalen. Foto: Lars Poulsen

Defensivt holdt Dannevirke! Nok engang. Der blev smadret igennem i tacklinger, og Sandra Toft tog nok engang fra i målet – lige indtil hun blev sænket med en ondskabsfuld træffer, da Vladlena Bobrovnikova efter 11 minutter snurrede rundt og skød keeperen hårdt i ansigtet.

Hun tog tælling, kom op og hamrede venstre hånd hårdt i gulvet i ærgrelse og tog en pause, men kom heldigvis til hægterne igen – og i aktion. Bobrovnikova var oven i købet ude med et riv tæt på ansigtet af Althea Reinhardt få minutter senere.

Sandra Toft fik sin hævn over Bobrovnikova, da hun var gået ned – men liggende fik rakt en lang hånd op og mirakuløst pareret russeren ved 25-20. Sekunder senere kunne Laura Damgaard plaffe Danmark på 26-20, og der manglede kun ni minutter af kampen.

Danmark spillede fantastisk angrebsspil, trættede russerne med heftige kontraer og scorede på hurtige opgiverkast. De fik aldrig ro og blev langsomt slidt op.

Sandra Toft stod en brandkamp i det danske mål. Foto: Lars Poulsen

Danmark slog et hul ved 9-6 og 12-7, men måtte nøjes med 13-9 ved pausen. Russerne kom på 13-10 – men derfra aldrig tættere end tre scoringer. 17-12, 20-14, 21-18 – og så var det slut med optræk til spænding.

Danmark drønede fra 24-20 til 27-20 og 30-22 to minutter før tid, og så snuppede Sandra Toft selvfølgelig et straffekast til enormt jubelbrøl fra bænken.

Det blev dog overgået kort efter, da braget blev fløjtet af. Sensationen er fuldbyrdet. Russerne knægtet og Danmark for første gang i fire år i en semifinale.

Eventyret har muligvis en ende. Den kan blive meget, meget lykkelig, hvis det her fortsætter!

