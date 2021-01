Danmark klar til VM-semifinale efter vildt drama

De danske håndboldherrer spiller sig i semifinalen ved VM med en sejr over værtsnationen Egypten efter forlænget spilletid og straffekast

Hold dog kæft for et drama!

Danmark er klar til VM’s semifinaler efter en kamp, der vil gå over i historien. Uafgjort i ordinær kamp, to gange forlænget spilletid og så et straffekast-drama af dimensioner.

39-38 over Egypten i et Nil-drama, der næppe er set større siden det gamle testamente.

Niklas Landin blev den helt store helt, da han først snuppede Ahmed Elahmar og til sidst ikonet Ali Sein. Lasse Svan kunne så bombe den afgørende træffer ind fra syv meter til 39-38, og hold da kæft….

Er der nogen, der har noget valium på sig?

Vi måtte ud i to gange forlænget spilletid. De troede, de havde vundet, og var begyndt at juble efter 70 minutter, men Mikkel Hansen dummede sig eklatant og dumpede bolden mod mål umiddelbart efter, Danmark var rendt ind i en nøl-kendelse.

Tiden var stort set løbet ud. Men Hansens ’hjerneblødning’ blev korrekt belønnet med et rødt kort – og straffe til Egypten. Kun derfor kunne de udligne til 34-34 i den første omgang forlænget spilletid.

Niklas Landin blev den store helt, da kampen blev afgjort på straffekast. Foto: Ritzau Scanpix

Danmark havde reelt booket plads i semifinalen umiddelbart inden. Røde Mikkel sad på sin stol i skammekrogen og må have haft det helt igennem forfærdeligt! Den største forløsning kom nok hos ham, da danskerne ellevilde af jubel dansede trætte rundt på parketten.

Danmark havde teten i den første forlængning. Niklas Landin plukkede bolde, og Mathias Gidsel spillede med dødsforagt som en mand, der aldrig har prøvet at spille VM-kvartfinaler. Imponerende.

Niklas Landin var der, da båden tog vand ind og snuppede et straffe fra Ahmed Elahmar og havde senere en parade med knæet. lillebror øgede til 30-28, og Mathias Gidsel scorede til hhv. 29-28 og 31-29, som om han aldrig har spillet andet end VM-kvartfinaler.

32-30 på et heldigt Mikkel Hansen-skud, som målmanden næsten havde tæmmet. Lynhurtig reducering. Mathias Gidsel igen til 33-31 i gennembrud. 33-32 efter et alenlangt angreb. Halvandet minut igen.

Mathias Gidsel sendte bolden ud til Lasse Svan på fløjen. Flot svæv og 34-32. Men reducering igen 34-33 og et halvt minut på klokken.

Vanvid!

Og så faldt korthuset med det røde kort og udligningen.

Sådan ser man ud, når man lige har tabt alle tiders måske mest dramatiske VM-kvartfinale. Foto: Ritzau Scanpix

Det startede skidt. Første scoring efter seks-et-halvt minut var en reducering til 1-3, og der blev brændt et par gevaldige direktører i den anden ende, før de i dagens anledning hvid-hvide fik strammet bolte og møtrikker i forsvaret.

Niklas Landin leverede én redning, og så kom Kevin Møller på mål og leverede trods alt tre parader inden pausen. Simon Hald blev i og for sig ikke den lille – men måske snarere den lidt for store i duellerne med den egyptisk streg, og da nordjyden havde bommet et par gange og var sendt i straffeboksen, fald Nikolaj Jacobsens hammer prompte:

Stop en Hald! Og ind med Magnus Saugstrup. Det fungerede til gengæld med en storspillerne Lasse Andersson i forsvaret sammen med Henrik Møllgaard og fodrappe Magnus Landin, der dækkede af for Mikkel Hansen på backen.

Så begyndte de at æde sig ind på ’Faraoerne’, som det egyptiske landshold kalder sig.

Henrik Møllgaard (!) i kontra til 4-4, lige igen ved 8-8, 13-11 og 16-13 ved pausen på en sidste sekunds scoring af Lasse Svan på karakteristisk reje-lob.

Men det hul blev hurtigt lukket efter pausen. 16-13 blev til 17-18 ikke mindst på grund af to Mikkel Hansen bolde til modsatte fløj, der begge blev stjålet og forvandlet til scoringer – plus en tredje fejl i angrebet.

Sikke et drama, men Danmark er i semifinalen. Foto: Ritzau Scanpix

Var han helt frisk? Hansen tog ansvar, han brændte, han scorede – og han fordelte boldene. Ind imellem for langsomt, andre gange veltempereret ud til eksempelvis Mathias Gidsel. Men tre fejl på stribe og tre egyptiske kasser tændte naturligvis ilden i Faraoernes øjne, og paradekørsel blev forvandlet til udrykning.

Nikolaj Jacobsen trykkede på båthornet allerede efter syv minutter, og Danmark gik i syv-mod -seks, som straks kostede en kasse i tomt mål. De få egyptiske tilskuere lød pludselig som et helt kamel-kavaleri i stram galop.

Nikolaj Jakobsen uddeler trøstende ord til de besejrede egyptere. Foto: Ritzau Scanpix

Henrik Møllgaard kørte sammen med Ali Sein, fik en ordentlig en på tuden og måtte ud at sunde sig, men vendte dog tilbage til en stillingskrig, hvor Danmark så igen slog et lille hul til 25-23 med ti minutter igen.

Men egypterne hagede sig fast, hver gang de fik chancen. Det endte godt til sidst takket være Niklas Landins to redninger i straffekastkonkurrencen, hvor Nikolaj Øris brændte - men kaptajnen reddede mandskab og skib sikkert i hus til sidst. Puha!

TV 2 ærgrer sig

Forgiftning? VM-spillerne nægter at tro det