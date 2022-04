Danmark knuser Polen i Lasse Svans afskedskamp

Det blev til en fornem afslutning for Lasse Svan Hansen i landsholdstrøjen.

De danske håndboldherrer slog torsdag aften Polen med 30-20 i en afskedskamp til ære for den mangeårige danske landsholdsfløj foran et næsten fyldt Royal Arena i København.

Polakkerne fik ellers en god start på kampen og fulgtes længe med danskerne på måltavlen i løbet af første halvleg.

Den danske landstræner Nikolaj Jacobsen udnyttede omstændighederne ved testkampen til hyppigt at skifte ud blandt sine spillere.

En af dem, der greb chancen torsdag var Michael Damgaard, som ikke har været med landsholdet til en slutrunde siden 2020.

Michael Damgaard var den store sportslige oplevelse i landskampen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

En brandvarm Damgaard sørgede med sine fem scoringer inden pausen for, at det rødklædte hjemmehold fik etableret en tomålsføring.

I anden halvleg fortsatte det danske hjemmehold med at udbygge føringen, mens de polske gæster til deres frustration gang på gang stødte på en mur i form af Niklas Landin i det danske mål.

Med omkring to minutter tilbage af kampen tog Nikolaj Jacobsen en timeout, hvorefter de to holds spillere samledes og begyndte at klappe, mens de fremmødte fans i Royal Arena rejste sig op for at hylde den danske håndboldlegende.