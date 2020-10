Danmark knust i brutal norsk skruestik

HORSENS (Ekstra Bladet): Klavs Bruun Jørgensen må have haft brug for at afsøge alle diplomatiske hjørner af det danske ordforråd i sin nye og lettere særprægede rolle som TV2-ekspert.

Det var trods alt den første landskamp, siden han selv forlod skuden efter VM i Japan.

Den tidligere landstræner har selv et par gange prøvet at stå i en situation, hvor hans landshold blev skilt fuldstændig ad af en flok irriterende veloplagte norske jenter.

Han burde med andre ord være i stand til at forstå, hvordan det var at hedde Jesper Jensen i Arena Horsens torsdag aften, da Danmark fik prygl med 'blot' 21-28 efter 8-16 ved pausen. Cifrene snyder en anelse - nederlaget var i virkeligheden værre!

Klavs Bruun Jørgensen har selv prøvet at få norske prygl som landstræner. Nu er han i sikkerhed i TV2-studiet sammen med Lærke Møller. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Corona har jaget Jesper Jensens landstrænerdebut på flugt mere end én gang. Testkampe mod Brasilien og Japan blev aflyst, så Norge-kampen torsdag aften var første test af i alt tre under Golden League.

Senere følger tre kampe i Norge umiddelbart inden EM på dansk og norsk grund, holdet har i alt otte træninger og seks kampe – og så er det blodig alvor i Boxen, hvor holdet i øvrigt er parret hårdt i en gruppe med Frankrig, Montenegro og Slovenien.

De to første møder Danmark i de to resterende kampe lørdag og søndag, og sådan er det jo så tit i håndbold. Man spiller som regel mod dem, man skal møde, når det bliver alvor, og der er sandt for dyden en del at arbejde med før slutrunden.

Holdet skal heldigvis ikke møde Norge, før turen går til den afsluttende del af EM på norsk grund. Hvis det altså holder så langt…

Nora Mørk var tilbage efter tre år med to korsbåndsskader, alvorlig sygdom i familien og klubskifte af samme årsag, og hun er sulten – som de øvrige norske spillere, der for en sjælden gangs skyld ikke sidder på en eneste titel netop nu.

De havde fart, vilje, fysik, præcision og et helt andet fasttømret koncept end det danske landshold, der sejlede ildevarslende i begge ender af banen.

Efter ti minutter var Danmark bagud 1-8 og havde brændt otte hel- og halvstore chancer, men det skulle blive værre.

Det lyder ondt at være bagud 4-14 efter 20 minutter, men når holdet så efter en stille sniffen til succes hiver sig fra 5-15 til 8-15 og 8-16 ved pausen, svider det ekstra hårdt at være bagud 10-20 kort efter pausen.

Althea Reinhardt havde ellers flået et par almindelige redninger og en parade på straffe ud af ærmerne, men efter pausen tog nordmændene fat, hvor de slap efter 22 minutter.

Kuglerne peb ind og flået splinter af det østjyske træværk, og enhver dansk fejl i angrebet – og det ved man jo – blev nådesløst straffet. Og der blev brændt lystigt.

Det blev bedre især defensivt efter pausen, bevares, og Althea Reinhardt leverede bag et forsvar med mere fart, men det er altid en bedre idé at holde sig på lige i starten af en kamp frem for at skulle glædes over, at man holdt afstanden på minus 10, da slaget for længst var tabt!

Det blev en regulær snitter uden voldsomt mange positive momenter ud over, at det vel for fa’en ikke kan gå lige så galt igen i weekenden…

