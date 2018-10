Danmark kvalte sensationshold på falsk udebane

Sikker sejr til Mikkel Hansen & Co, da Danmark var gæst på færøsk hjemmebane – i Skjern

SKJERN (Ekstra Bladet): Sikken fest! 1500 forrygende færinger tog til Skjern for at holde håndbold-party og national lørdag, og de smadrede målt på decibel-niveau og hektisk entusiasme naturligt nok ca. 500 danskere, der alle må være udskrevet fra det tavse mindretal.

Men PÅ banen var der ingen nåde, selv om de heroisk knoklende folk fra Nordatlanten både beviste, at de kan spille håndbold og samtidig fighte, om det så skal koste et sammenstød med en stolpe.

Mikkel Hansen & Co. vandt sikkert i EM-kvalifikationskampen på udebane med 35-17 efter 17-8 ved pausen. Det lykkedes dog den færøske landstræner Sonni Larsen og hans håndgangne mænd at bringe Nikolaj Jacobsen i en så voldsom grad af affekt, at han tog sin første timeout allerede ved 7-4 efter 12-13 minutter.

Derfra kørte det danske eksprestog kun i én retning, og det var hen over de overmatchede værter fra Færøerne. Resten af halvlegen vandt danskerne uden mange fejlskud, men dog igen med en vis portion tekniske fejl, med 10-4, og så var den kamp jo ligesom afgjort.

Færøerne, der må spille hjemmekampene i Danmark på grund af uegnede haller hjemme på øerne, kom blæsende fra start, så man var helt nervøs for, det skulle ende med knoglebrud og ambulancer i fast rutekørsel til den nærmeste skadestue.

Nikolaj Markussen, der spillede så flot forleden, startede med to fumlefejl inden for to minutter, og derefter løb den 211 cm lange sjællænder i dén grad ind i en kontant tackling og hilsen direkte i smasken leveret af Kjartan Johansen, og han lå længe og led, inden han blev gelejdet i omklædningsrummet. Han indtog senere bænken igen, men kom aldrig på banen.

Så måtte Mikkel Hansen i aktion på det, der muligvis skulle have været en halv afspadseringsdag, og hvor stjernen fra Paris virkede en anelse bleg forleden i Aarhus mod Ukraine, så var han stort set blændende mod miniputterne fra Færøerne – med fornemme afleveringer bag om ryggen til fløj og barberblads-skarpe indspil til stregen. Når han da ikke selv lige hamrede en kugle ind i ny og næ.

Denne samlings store taber blev Alexander Lynggaard, der blev revet ud af kampen mod Ukraine efter ti minutter og slet ikke var på holdkortet denne lørdag eftermiddag. Nikolaj Jacobsen så ellers flotte takter i samarbejdet mellem ham og Henrik Møllgaard under træningslejren på Gudadeloupe i forsommeren.

Nu ligner vejen til VM en besværlig og knoklet sti for den franske legionær, der fra tilskuerrækkerne kunne se konkurrenten Anders Zachariassen med flere scoringer og to trukne straffekast.

Færingerne tacklet igennem – og de tacklede færdig – hvilket bl.a. Mikkel Hansen fik lært undervejs, da Niclas Selvig tog fat, så hårbånd og Hansens hår flagrede hen over parketten i det vestjyske i en klistret blanding af harpiks og sved.

Den færøske landstræner, Sonni Larsen fra Raklev ved Kalundborg, sagde allerede i onsdags, da lilleputterne leverede sensationen med 24-24 i montenegrinske Podgorica, at Danmark vel skulle vinde sådan en kamp med 15 overskydne mål. Den stilling stod at læse på tavlen efter 53 minutter ved 30-15 til gæsterne – fra Danmark.

Se også: Landin efter færøsk vanvids-præstation: Den havde jeg ikke set komme

Se også: 211 cm skarpskytte har ventet på VM i seks år

Se også: Velkommen til VM, Nikolaj