Danmark med for første gang

Danmarks mandlige landshold i strandhåndbold er for første gang klar til VM-finalen.

Det blev en kendsgerning efter en meget tæt og spændende semifinale mod Brasilien på den græske ø Kreta.

Danmark sejrede med cifrene 16-21, 17-16, 6-4.

Efter at have tabt første halvleg skulle Danmark vinde den anden for at holde liv i finaledrømmen, og det skete lige netop med 17-16 på såkaldt 'golden goal', da stillingen var uafgjort.

Dermed skulle semifinalen afgøres i en shootout, der er sportens svar på en straffekonkurrence, og her var danskerne altså skarpest.

Danmark scorede på tre ud af fem forsøg, mens Brasilien misbrugte sine tre sidste forsøg efter at have scoret på de to første.

Martin Andersen og Mikkel Stark Just blev danske topscorere i opgøret med hver ti træffere, mens Simon Moss blev noteret for otte scoringer.

I søndagens finale venter nu enten Kroatien eller værtsnationen, Grækenland.

Finalen begynder søndag klokken 18 dansk tid.

Tidligere lørdag måtte det danske kvindelandshold se sig slået i kvartfinalen af Holland. Også den kamp blev afgjort efter shootout.