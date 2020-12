Danmark misser bronzen efter nederlag til Kroatien

Danmark tabte bronzemedaljerne efter et grimt og grusomt nederlag til Kroatien, der bankede danskerne med hele 25-19 efter 11-11 ved pausen.

Danmark fulgte med til 18-18, men scorede blot en enkelt gang i de sidste 20 minutter!

Forsvaret faldt sammen, Sandra Tofts mirakler udeblev, fløjspillet var væk – de dårlige beslutninger og fejl i hobetal dominerede. Offensiven klaskede sammen. Alt gik galt.

Det blev en grum søndag i Boxen, hvor selvtilliden langsomt sivede ud af spillerne – godt orkestreret af et heroisk fightende kroatisk kvindskab, der investerede de allersidste ressourcer i bronzekampen.

De danske håndboldkvinder sluttede EM med en bronzefuser. Foto: Lars Poulsen

Danmark kom bagud 0-3, og vi måtte helt hen til seks minutter og 16 spillede sekunder, inden Anne Mette Hansen fik banket bolden ind bag Tia Pijevic, som det lykkedes at skyde næsten i verdensklasse.

Hun præsterede en paradeprocent på 39 inden pausen, mens Sandra Toft i den anden ende kun blev klokket for fire redninger. Man må så også sige, at kroaterne kom flyvende ind i hovedet på hende, når et par hidsige stregspillere fik vredet sig fra af det danske forsvar.

Danskerne sloges kampen igennem med den ekstremt dygtige stregspiller Ana Debelic. Der er altså både værtshusslagsmål og finesse over hende!

Der er måske liget et par kneb, det danske stregspil kan tage ved lære af, for pludselig valgte danskerne at forsøge sig med talrige – desperate – indspil til stregen, og Kathrine Heindahl havde ikke gribehandsken på. Hun blev også holdt i et jerngreb, men anyways…

Danmark gik ellers fra 0-3 på 7-4, og Jesper Jensen virkede lige så rolig som altid. Man har indtryk af, at han bliver stående, selv hvis der går ild i gulvet en halv meter fra ham…

Der var intet fløjspil, alt for meget masen ind over den centrale kroatiske defensiv, hvor Camila Micijevic på et par meter altså har et vingefang af den anden verden.

Der blev brændt lystigt og truffet dårlige beslutninger, når spillerne – ingen nævnt, ingen glemt – valgte at spille bolden videre, selv om de var tæt på totalt frie.

Jesper Jensen måtte se sit hold falde sammen. Foto: Lars Poulsen

Hvis godt begyndt er halvt fuldendt, så er skidt startet vejen til den halve katastrofe. Det har aldrig været en god idé at give folk fra Balkan alt for billig benzin til den heftige og hellige ild, der altid brænder i dem.

De fik færten af, at det kunne lade sig gøre.

Stillingen var 11-11 ved pausen – og det hører altså lige med, at Althea Reinhardt var inde og snuppe to straffekast!

Det blev endda 11-13 og 12-14 efter pausen, og man fik en grim fornemmelse af at være vidne til en grim historie uden lykkelig afslutning.

Jesper Jensen rodede rundt i værktøjskassen og sendte pludselig Laura Damgaard i aktion inden pausen, og så regnede man vel med, at der kom styr på løjerne efter en pausesnak i katakomberne – men nej.

De danske spillere faldt helt sammen i anden halvleg. Foto: Lars Poulsen

Landstræneren måtte nappe en timeout allerede efter ti minutter af anden halvleg ved 17-18. Kroaterne ramte målet på alt, og Althea Reinhardt fik så endelig snitterne på et skud ved 18-18. Men tiraden af fejl fortsatte, og Kroatien gik igen i front med tre! Og et kvarter tilbage på klokken.

Kroaterne plaffede sig endog på 18-22 ti minutter før tid, og Mie Højlund – helt fri – skød over mål! Man sad lamslået og så et hold sådan – puf! Forsvinde… 18-23 efter 54 minutter. 17 minutter uden danske scoringer!

Den bliver svært at sluge. Julen varer formentlig helt til påske…

