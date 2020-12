Danmark misser EM-finalen efter nederlag mod Norge

HERNING (Ekstra Bladet): Det så bragende godt ud i tre kvarter. Så kom Norge buldrende som en lavine fra et nordnorsk fjeld, og danskerne blev skyllet ud af EM-finalen trods en fantastisk indsats.

Danmark tabte semifinalen til de norske søstre med 24-27 efter dansk føring ved pausen på 13-10.

De mødte bare et bedre hold. Verdens bedste – og det er aldrig nogen skam at tabe til dem. Danmark må indstille sig på en bronzekamp på søndag mod Kroatien, og nu skal man ikke udstikke garantier på forhånd.

Men kroaterne kørte mod Frankrig på så nedslide dæk, at metaltrådene nærmest dinglede ud fra gummiet.

De danske håndboldkvinder faldt mod Norge. Foto: Lars Poulsen

Da Mette Tranborg ved 22-25 fyrede af, blev semi-pareret af veteranen Katrine Lunde, så bolden dunkede op i overliggeren – og ned på den forkerte side af stregen, vidste man ligesom, at heldet havde skiftet side.

Det følger som bekendt de dygtige – Danmark havde heldet i første halvleg.

De gik i front med fire, Kathrine Heindahl skød ved siden af – der manglede fem minutter. Slaget definitivt tabt. Øv, øv, øv.

Vi zoomer lige ind:

15-15 kort inde i anden halvleg.

Mia Rej skyder forbi mål! Stine Bredahl Oftedal bringe Norge i front for første gang siden 1-2, men danskerne svarer hurtigt igen. Kristina Jørgensen og Trine Østergaard til 16-16 og 17-17.

I første halvleg lugtede det af dansk finale. Foto: Lars Poulsen

Det er crunchtime!

Der, hvor kampe er på kippen. Der, hvor hver enkelt spiller skal finde samtlige hestekræfter - der hvor holdet er til den helt store eksamen. Der mangler stadig 20 minutter af kampen, og fejlene har efter en relativt sikker første omgang sneget sig ind.

Også hos de ellers uovervindelige nordmænd, der næppe kan huske, hvornår de sidst er gået fra banen med blot ti scoringer på blokken efter en første halvleg. Samtlige ’civile ’nordmænd i hallen begyndte allerede i første halvleg at klappe og heppe taktfast i den lydtomme hal.

Nogle EHF-frivillige begynder at støtte danskerne. Maden har sikkert været okay på Hotel Eyde…

Danmark kommer på 20-19. Norge udligner, og der mangler et kvarter.

Det er tænderklaprende spændende. Danmark har haft godt og grundigt fat i skøderne på verdens bedste håndboldhold, der endelig er i stand til at stille ved fuld styrke ved en slutrunde.

De har ingen titler lige nu. De SKAL bare vinde det EM-guld!

De klasker hænder og jubler som rasende over enhver vellykket forsvarsaktion i starten. Bænken rejser sig og jubler euforisk. Demonstrativt højt. De er klar – men de demonstrer også, at de er helt klar over, det er nødvendigt.

Respekten er til stede.

Det starter fuldstændig forrygende. Danmark trækker første gang fra ved 8-5 på determineret angrebsspil med lav spildprocent. Det bliver 10-6, og så må Thorir Hergeirsson kaldet til timeout.

Vi kan lige sætte luppen til øjet og kigge på den sidste halvdel af første halvleg.

Norge reducerer til 10-7, og Line Haugsted bliver sendt til afkøling i to minutter for at stikke benet frem. Hun er rasende. Viser låret frem og demonstrere, at hun ikke gik efter bolden – men blev ramt af afleveringen ud mod fløjen.

Et minut senere ryger Mette Tranborg ud for anden gang for at fælde en nordmand i kontra, så de hvid-røde er i dobbelt undertal i et minut. Norge scorer på straffe til 10-8, og det lignede, at danskerne bliver indhentet.

Men, men, men… Danmark rider 59 sekunder af uret, Jesper Jensen tager timeouten. Anne Mette Hansen øger endda til 11-8. Henny Reistad flækker, Sandra Toft parerer, bolden drøner direkte i næverne på nordkvinden, der fyrer igen. Sandra Toft redder nok engang, sprællende og halvt liggende.

Den gik ikke for Danmark. Foto: Lars Poulsen

Mirakler udføres efter behov!

Danmark vinder tre minutter i brutalt undertal 1-0. Derefter sniger Anne Mette Hansen sig som en ål i mudder på kant af den norske defensiv og øger til 12-8.

Danmark går i front 14-10 lige efter pausen, men Norge har altså bare et ekstra gear – og en ubændig selvtillid. Kombineret med danske fejl æder de sig ind og op. 14-14. Derefter er det i en periode åben slagudveksling.

Det er jo en kendt sag, at de er stolte af de norske fjelde deroppe højt mod nord. Vi har Himmelbjerget – det er det, nordmændene kalder et hul… De har bjergkæden Kølen. Nu ved vi, hvor dén ligger – og at Norge ligger med Kølen i vejret!

Men kun rent geografisk…

