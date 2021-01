Danmark møder Egypten i VM-kvartfinalen

Sveriges 34-20-sejr mod Rusland betyder, at værtsnationen Egypten bliver Danmarks modstander i VM-kvartfinalen i håndbold

Søndagens resultater ved VM i håndbold har gjort det klart, at Danmark skal møde værtsnationen Egypten i VM-kvartfinalen på onsdag.

Tidligere på søndagen spillede Egypten og Slovenien uafgjort 25-25, og her til aften vandt Sverige suverænt mod Rusland.

Det betyder, at Sverige vinder gruppen, mens Egypten går videre via andenpladsen og skal møde Danmark, der allerede inden mandagens kamp mod Kroatien er sikker på at blive gruppevinder.

Inden søndagens kampe var både Sverige, Slovenien, Rusland og Egypten i spil til at blive Danmarks modstander, og det endte altså med sidstnævnte.

KVARTFINALER, ONSDAG

Norge-Ungarn/Spanien

Danmark-Egypten

Frankrig-Ungarn/Spanien

Sverige-Argentina/Kroatien/Qatar

Skulle Danmark besejre Egypten, så venter vinderen af Norges kamp mod enten Ungarn eller Spanien, mens Frankrig og Sverige tidligst kan blive en modstander i en eventuel finale.

Norge var inden søndagens kampe i fare for at ryge ud og kunne ikke selv afgøre det, men Frankrig slog Portugal 32-23 og sendte Norge videre i turneringen.

Tidligere på dagen kom det frem, at også landstræner Nikolaj Jacobsen har fået problemer, som du kan læse LIGE HER.

Sverige var suveræne mod Rusland. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix

Egypten sendte Slovenien ud og møder Danmark. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix

